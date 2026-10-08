Balkanlara ihracat 9 ayda 18 milyar 877 milyon 281 bin dolar oldu, Romanya ilk sırada - Son Dakika
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Balkanlara ihracat 9 ayda 18 milyar 877 milyon 281 bin dolar oldu, Romanya ilk sırada

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Türkiye'nin Balkan ülkelerine ihracatı, bu yılın ocak-eylül döneminde 18 milyar 877 milyon 281 bin dolara ulaştı. Romanya 5 milyar 491 milyon 32 bin dolarla bölgeye yapılan dış satımda ilk sırada yer alırken otomotiv endüstrisi öne çıktı.

Türkiye'nin Balkan ülkelerine ihracatı, bu yılın ocak-eylül döneminde 18 milyar 877 milyon 281 bin dolara ulaştı, en fazla dış satım yapılan ülke 5 milyar 491 milyon 32 bin dolarla Romanya oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre Türkiye'nin ihracatı, bu yıl ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,2 artarak 200,5 milyar dolardan 210,9 milyar dolara çıktı.

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere Balkan ülkelerine ocak-eylül döneminde 18 milyar 877 milyon 281 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Böylelikle, Türkiye'nin Balkan ülkelerine ihracatı söz konusu dönemde yaklaşık 121 milyon 181 bin dolar arttı.

Ocak-eylül döneminde Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat, 5 milyar 491 milyon 32 bin dolarla Romanya'ya yapıldı.

Romanya'yı 3 milyar 913 milyon 291 bin dolarla Bulgaristan, 2 milyar 573 milyon 771 bin dolarla Yunanistan, 2 milyar 156 milyon 498 bin dolarla Slovenya ve 1 milyar 551 milyon 645 bin dolarla Sırbistan izledi.

Balkan ülkelerine ihracatta sektörler arasında otomotiv endüstrisi öne çıktı

Ocak-eylül döneminde Balkan ülkelerinin 8'ine ihracat artarken 3'ünde ise düşüş kaydedildi. Bu dönemde Bosna-Hersek'e ihracat yüzde 19,9, Bulgaristan'a yüzde 16 artarken Slovenya'ya dış satım yüzde 13,1, Romanya'ya yüzde 5,5 azaldı.

Aynı dönemde Balkan ülkelerine ihracatta sektörler arasında otomotiv endüstrisi öne çıktı. Sektörün bölge ülkelerine ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 azalarak 3 milyar 713,7 milyon dolardan 3 milyar 485,3 milyon dolara geriledi.

Otomotiv endüstrisini 2 milyar 834,1 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 2 milyar 763,8 milyon dolarla çelik takip etti.

Balkan ülkelerine ihracatta İstanbul ilk sırada yer aldı

Ocak-eylül döneminde Türkiye'nin Balkan ülkelerine ihracatında İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa ve İzmir öne çıktı. Bu 5 ilin bölge ülkelerine gerçekleştirdiği toplam ihracat, 14 milyar 337 milyon 734 bin dolar oldu.

Yılın 9 ayında Balkan ülkelerine en fazla ihracat, 6 milyar 976 milyon 749 bin dolarla İstanbul'dan gerçekleştirildi.

İstanbul'u 3 milyar 552 milyon 180 bin dolarla Kocaeli, 1 milyar 594 milyon 275 bin dolarla Ankara, 1 milyar 391 milyon 536 bin dolarla Bursa ve 822 milyon 994 bin dolarla İzmir takip etti.

Kaynak: AA
RomanyaTürkiyeİhracatEkonomiEylülSon Dakika

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