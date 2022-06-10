Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, yaptığı açıklamada, hasat sezonunun bereketli olması temennisinde bulunarak, harman için gerekli hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Geriye kalan 8 ton arpanın 4 tonunu 5 bin liradan borsa üyesi yem firması sahibi Anıl Tunçbilek , diğer yarısını ise tarım ürünleri firması sahibi Erkan Aksu tonu 5 bin 30 liradan aldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Bandırma Ticaret Borsası'nda sezonun ilk mahsulü arpa işlem gördü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.