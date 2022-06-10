Bandırma Ticaret Borsası'nda sezonun ilk mahsulü arpa işlem gördü - Son Dakika
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Bandırma Ticaret Borsası'nda sezonun ilk mahsulü arpa işlem gördü

10.06.2022 11:39
Bandırma Ticaret Borsası'nda sezonun ilk mahsulü arpa işlem gördü

Bandırma Ticaret Borsası'nda, 2022 yılı hasat sezonunun ilk mahsulü arpa, elektronik satış salonunda satıldı.

Bandırma Ticaret Borsası'nda, 2022 yılı hasat sezonunun ilk mahsulü arpa, elektronik satış salonunda satıldı.

Hasat sezonunun ilk mahsulü arpayı Kayacık Mahallesi'nden üretici Ali Karayel getirdi.

Arpanın 50 kilogramlık bölümü, kısmi sembolik satışla kilogramı 15 liraya bir tarım firması yetkilisi Doğan Güngör tarafından satın alındı.

Geriye kalan 8 ton arpanın 4 tonunu 5 bin liradan borsa üyesi yem firması sahibi Anıl Tunçbilek, diğer yarısını ise tarım ürünleri firması sahibi Erkan Aksu tonu 5 bin 30 liradan aldı.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, yaptığı açıklamada, hasat sezonunun bereketli olması temennisinde bulunarak, harman için gerekli hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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