Bankacılık Mevduatı 24 Trilyon 737 Milyara Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Bankacılık Mevduatı 24 Trilyon 737 Milyara Ulaştı

31.07.2025 15:20
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 25 Temmuz'da 315 milyar lira artarak 24.7 trilyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 25 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya göre 315 milyar 244 milyon 664 bin lira artarak 24 trilyon 737 milyar 412 milyon 130 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 25 Temmuz ile biten haftada 315 milyar 244 milyon 664 bin lira artarak 24 trilyon 422 milyar 167 milyon 466 bin liradan 24 trilyon 737 milyar 412 milyon 130 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,2 yükselişle 13 trilyon 711 milyar 347 milyon 648 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,2 azalışla 7 trilyon 884 milyar 944 milyon 894 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 234 milyar 344 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 195 milyar 595 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 25 Temmuz itibarıyla 1 milyar 212 milyon dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,6 artarak 4 trilyon 699 milyar 128 milyon 378 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 591 milyar 229 milyon 665 bin lirası konut, 56 milyar 622 milyon 955 bin lirası taşıt, 1 trilyon 763 milyar 769 milyon 656 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 287 milyar 506 milyon 102 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 25 Temmuz ile biten haftada 156 milyar 497 milyon 33 bin lira artarak 19 trilyon 338 milyar 861 milyon 961 bin liraya yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık Mevduatı 24 Trilyon 737 Milyara Ulaştı - Son Dakika

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