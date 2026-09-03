Bankacılık mevduatı 28 Ağustos haftasında 70 milyar lira artışla 33,7 trilyon liraya çıktı - Son Dakika
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Bankacılık mevduatı 28 Ağustos haftasında 70 milyar lira artışla 33,7 trilyon liraya çıktı

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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 28 Ağustos ile biten haftada 70 milyar 377 milyon lira artarak 33 trilyon 720 milyar liraya yükseldi. Türk lirası mevduat yüzde 0,98 artarken, yabancı para mevduat yüzde 0,75 azaldı ve yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 28 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre 70 milyar 377 milyon 389 bin lira artışla 33 trilyon 720 milyar 5 milyon 640 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 28 Ağustos ile biten haftada yüzde 0,21 artarak 33 trilyon 649 milyar 628 milyon 251 bin liradan 33 trilyon 720 milyar 5 milyon 640 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 0,98 artarak 18 trilyon 486 milyar 263 milyon 313 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,75 azalışla 11 trilyon 99 milyar 173 milyon 146 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 271 milyar 72 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 231 milyar 357 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 28 Ağustos itibarıyla 2 milyar 715 milyon dolarlık azalış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,87 artışla 6 trilyon 896 milyar 133 milyon 834 bin liraya yükseldi.

Söz konusu kredilerin 826 milyar 136 milyon 607 bin lirası konut, 41 milyar 711 milyon 512 bin lirası taşıt, 2 trilyon 577 milyar 735 milyon 204 bin lirası ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 450 milyar 550 milyon 511 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 28 Ağustos ile biten haftada 324 milyar 482 milyon 783 bin lira artarak 26 trilyon 961 milyar 648 milyon 784 bin liradan 27 trilyon 286 milyar 131 milyon 567 bin liraya yükseldi.

Kaynak: AA

Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık mevduatı 28 Ağustos haftasında 70 milyar lira artışla 33,7 trilyon liraya çıktı - Son Dakika

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