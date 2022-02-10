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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon lira oldu - Son Dakika

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon lira oldu

10.02.2022 14:49
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 28 milyar 424 milyon lira artarak 5 trilyon 653 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 28 milyar 424 milyon lira artarak 5 trilyon 653 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 4 Şubat itibarıyla 28 milyar 424 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 4 trilyon 972 milyar 229 milyon liradan 5 trilyon 653 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 17 milyar 572 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,3 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 411 milyar 633 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 776,6 milyar liraya düştü

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 4 Şubat itibarıyla 85 milyon lira azalarak 776 milyar 567 milyon liraya düştü. Söz konusu kredilerin 301 milyar 415 milyon lirası konut, 12 milyar 626 milyon lirası taşıt ve 462 milyar 526 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 800 milyon lira yükselerek 703 milyar 874 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,9 artarak 212 milyar 520 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 87 milyar 629 milyon lirası taksitli, 124 milyar 891 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 4 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre 361 milyon lira artarak 161 milyar 311 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 127 milyar 689 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 3 milyar 859 milyon lira artarak 969 milyar 650 milyon lira oldu.

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Kredi Kartı, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon lira oldu - Son Dakika Ekonomi


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