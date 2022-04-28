Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 581 milyar lira oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 581 milyar lira oldu

28.04.2022 14:18
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 581 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 55 milyar 292 milyon lira artarak 5 trilyon 580 milyar 676 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 55 milyar 292 milyon lira artarak 5 trilyon 580 milyar 676 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 22 Nisan itibarıyla 55 milyar 292 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 525 milyar 383 milyon liradan 5 trilyon 580 milyar 676 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 45 milyar 139 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 112 milyar 692 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 820 milyar liraya yükseldi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 22 Nisan itibarıyla 9 milyar 622 milyon lira artışla 819 milyar 792 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 317 milyar 849 milyon lirası konut, 16 milyar 421 milyon lirası taşıt ve 485 milyar 523 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 864 milyon lira artarak 760 milyar 195 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,4 artışla 235 milyar 226 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 96 milyar 510 milyon lirası taksitli, 138 milyar 716 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 22 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre 39 milyon lira azalarak 161 milyar 852 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 129 milyar 491 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 105 milyar 348 milyon lira artarak 1 trilyon 166 milyar 490 milyon lira oldu.

YORUMLAR
500
Foseptik çukurunda hayatını kaybeden ikisi kardeş, 4 kişi toprağa verildi Foseptik çukurunda hayatını kaybeden ikisi kardeş, 4 kişi toprağa verildi Yardım Kuruluşları, Doğu Afrika'daki Gıda Krizini Önlemek İçin Acil Finansman Çağrısında Bulundu Yardım Kuruluşları, Doğu Afrika'daki Gıda Krizini Önlemek İçin Acil Finansman Çağrısında Bulundu

Kredi Kartı, Nisan, Kredi, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 581 milyar lira oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:17 Erdoğan'dan önemli görüşme! Putin, Rus pilotun takas süreci için teşekkür etti
14:16 DEVA'nın seçim kararını "çok zekice bulan" MHP lideri Bahçeli'den "kavga edeceğim" diyen CHP Lideri'ne yanıt: Bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var
14:11 Manisa'da sezonun ilk kirazı kilosu 700 TL'den alıcı buldu!
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
13:29 3 üniversite bitirmesine rağmen, çobanlık yapıyor: Hakkımızı kim yiyorsa helal etmiyorum
13:11 Podolski Almanya'da restoran zinciri kurmuştu! Yaptığı zam ortalığı karıştırdı
12:45 Yeni doğan buzağının kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:29:27. #1.12#
SON DAKİKA: Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 581 milyar lira oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement