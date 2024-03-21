Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 15 Mart'ta Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 15 Mart'ta Arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 15 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre 200,7 milyar lira artarak 15 trilyon 935,6 milyar liraya yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,96 yükselirken, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 1,96 artış gösterdi. Ayrıca, taksitli ticari kredilerin miktarı da artış gösterdi.

21.03.2024 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 15 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre 200,7 milyar lira artarak 15 trilyon 935,6 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 15 Mart ile biten haftada 200 milyar 675 milyon 38 bin lira artışla 15 trilyon 935 milyar 631 milyon 866 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,96 yükselişle 8 trilyon 713 milyar 53 milyon 987 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,96 artışla 6 trilyon 555 milyar 150 milyon 58 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 215 milyar 313 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 182 milyar 815 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda, 15 Mart itibarıyla 1 milyar 990 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,15 azalarak 1 trilyon 504 milyar 810 milyon 327 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,95 yükselişle 1 trilyon 436 milyar 886 milyon 339 bin liraya yükselirken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,40 azalışla 1 trilyon 734 milyar 418 milyon 483 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 398 milyar 201 milyon 944 bin lirası konut, 69 milyar 395 milyon 303 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 37 milyar 213 milyon 80 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 15 Mart ile biten haftada 68 milyar 538 milyon 8 bin lira artarak 12 trilyon 213 milyar 953 milyon 509 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,67 artış kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 15 Mart'ta Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kuşadası Belediyesi Ramazan Ayında Fırın Denetimlerini Artırdı
    16:32 Kuşadası Belediyesi Ramazan Ayında Fırın Denetimlerini Artırdı

    Kuşadası Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle fırınlarda yaptığı hijyen ve gıda güvenliği denetimlerini artırdı. Denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.

  • Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnafı Ziyaret Etti
    16:22 Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnafı Ziyaret Etti

    Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Sivrihisar Caddesi'nde ve Bayat Pazarı'nda hizmet veren esnafı ziyaret ederek 'Hayırlı Ramazanlar ve bol kazançlar' diledi.

  • Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla'ya En Fazla Yatırım Yapan Kurum Oldu
    16:20 Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla'ya En Fazla Yatırım Yapan Kurum Oldu

    2014 yılında Büyükşehir statüsüne geçen Muğla, Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra Muğla'ya en fazla yatırım yapan kurum oldu.

  • SERKA Teknik Destek Programı Kapsamında 2 milyon TL destek verecek
    16:19 SERKA Teknik Destek Programı Kapsamında 2 milyon TL destek verecek

    Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 2 milyon TL bütçeli Teknik Destek Programını ilan etti. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde hayata geçirilecek program için başvurular 30 Nisan 2024 tarihine kadar yapılabilecek. Program, bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmalara eğitim, danışmanlık, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler konularında destek sağlamayı amaçlamaktadır. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, teknoloji şirketleri ve kar amacı güden tüzel kişiler programdan yararlanabilirler.

  • Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Şubat Ayında Arttı
    16:09 Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Şubat Ayında Arttı

    Sivas'ta Ocak ayında 187 bin 713 olarak açıklanan motorlu kara taşıtı sayısı Şubat'ta 188 bin 843'e yükseldi. Otomobiller, traktörler ve kamyonetler en çok tercih edilen taşıt türleri oldu. Şubat ayında 5 bin 256 aracın devri yapıldı.

  • BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Türkiye'de ideolojik bölünmelerin sebebi menfaatçi siyasi yapılanmalar
    16:08 BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Türkiye'de ideolojik bölünmelerin sebebi menfaatçi siyasi yapılanmalar

    Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, canlı yayın konuğu olduğu televizyon programında gündemi değerlendirdi. Baş, “Türkiye'de ideolojiler üzerinde tepinen siyasi yapılanmalar var. Bu ideolojik bölünmelerin sebebi, bu kamplaşmalardan menfaat edinen kişilerin ortada oluşu. Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 22- 23 yıllık iktidarını aslında bu kamplaşmaya borçlu. Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi de bu ana muhalefet pozisyonunu aynı ideolojik kamplaşmaya borçlu. Dolayısıyla ne oluyor burada; birisi düşmüş olursa diğeri de düşmüş oluyor" dedi.

  • Kuşadası Belediyesi Ramazan Ayında Fırın Denetimlerini Artırdı
    16:07 Kuşadası Belediyesi Ramazan Ayında Fırın Denetimlerini Artırdı

    Kuşadası Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla fırınlarda hijyen ve gıda güvenliği denetimlerini artırdı. Denetimlerde imalathane bölümleri, un depoları, üretim malzemeleri ve çalışanların temizlik kurallarına uygunluk kontrol edildi.


15:28 Nevruz kutlamalarına katılan Leyla Zana’dan çözüm süreci mesajı Nevruz kutlamalarına katılan Leyla Zana'dan çözüm süreci mesajı
15:14 Gelecek Partisi, Şanlıurfa’da Zeynel Abidin Beyazgül’ü destekleme kararı aldı Gelecek Partisi, Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül'ü destekleme kararı aldı
14:28 Merkez Bankası: Faiz artışında enflasyon görünümündeki bozulma dikkate alındı Merkez Bankası: Faiz artışında enflasyon görünümündeki bozulma dikkate alındı
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’ye yükseltti Merkez Bankası faizi yüzde 50'ye yükseltti
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe’den talep geldi, değerlendiriyoruz Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe'den talep geldi, değerlendiriyoruz
16:11 Şahane Hayatım dizisine usta oyuncu Altan Gördüm katılıyor Şahane Hayatım dizisine usta oyuncu Altan Gördüm katılıyor
15:31 Teoman’dan dikkat çeken özel hayat itirafı: 80 yaşında evleneceğim Teoman'dan dikkat çeken özel hayat itirafı: 80 yaşında evleneceğim
15:14 Merkez Bankası’nın faiz artırımıyla dolar ve euro geriledi Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla dolar ve euro geriledi
14:58 Çerkezköy’de hızlı tren şantiyesinde toprak kayması 2 işçi hayatını kaybetti Çerkezköy'de hızlı tren şantiyesinde toprak kayması! 2 işçi hayatını kaybetti
14:36 Bağcılar’daki sucu dükkanında yıllarca istismara uğrayan çocuğun annesi konuştu Bağcılar'daki sucu dükkanında yıllarca istismara uğrayan çocuğun annesi konuştu
14:07 İtalya Parlamentosunda Başbakan Meloni ve muhalefet milletvekilleri arasında ilginç anlar yaşandı İtalya Parlamentosunda Başbakan Meloni ve muhalefet milletvekilleri arasında ilginç anlar yaşandı
13:35 Fenerbahçe’nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Trabzonspor maçıyla ilgili konuştu Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Trabzonspor maçıyla ilgili konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 16:35:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 15 Mart'ta Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement