Bankacılık Sektörünün Toplam Mevduatı 15 Mart'ta Arttı

Ekonomi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 15 Mart ile biten haftada önceki haftaya göre 200,7 milyar lira artarak 15 trilyon 935,6 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 15 Mart ile biten haftada 200 milyar 675 milyon 38 bin lira artışla 15 trilyon 935 milyar 631 milyon 866 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,96 yükselişle 8 trilyon 713 milyar 53 milyon 987 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,96 artışla 6 trilyon 555 milyar 150 milyon 58 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 215 milyar 313 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 182 milyar 815 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda, 15 Mart itibarıyla 1 milyar 990 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,15 azalarak 1 trilyon 504 milyar 810 milyon 327 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,95 yükselişle 1 trilyon 436 milyar 886 milyon 339 bin liraya yükselirken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,40 azalışla 1 trilyon 734 milyar 418 milyon 483 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 398 milyar 201 milyon 944 bin lirası konut, 69 milyar 395 milyon 303 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 37 milyar 213 milyon 80 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 15 Mart ile biten haftada 68 milyar 538 milyon 8 bin lira artarak 12 trilyon 213 milyar 953 milyon 509 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,67 artış kaydetti.