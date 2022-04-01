Başkan Ağaoğlu güven tazeledi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Ağaoğlu güven tazeledi

01.04.2022 14:09
Başkan Ağaoğlu güven tazeledi

Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, tek aday olarak girdiği yönetim kurulu başkanlığı seçimini kazanarak yeniden güven tazeledi.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, tek aday olarak girdiği yönetim kurulu başkanlığı seçimini kazanarak yeniden güven tazeledi.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde (UOSB) düzenlenen 21.Olağan Genel Kurula Vali Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer katıldı. Seçim öncesinde açıklamalarda bulunan UOSB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, görev süresi boyunca yaptıkları çalışmaları anlatırken UOSB genişleme alanı ile ilgili de çalışmaların devam ettiğini belirtti. Konuşmaların ardından düzenlenen seçime tek aday olarak katılan Halil Ağaoğlu, yeninden UOSB Yönetim Kurulu Başkanı seçilerek güven tazeledi. - UŞAK

Başkan Ağaoğlu güven tazeledi
Başkan Ağaoğlu güven tazeledi

YORUMLAR
500
Uşak OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Halil Ağaoğlu seçildi Uşak OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Halil Ağaoğlu seçildi

Uşak Organize Sanayi Bölgesi, Mehmet Çakın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Ağaoğlu güven tazeledi - Son Dakika


Son Dakika
14:05 Erkek arkadaşıyla görüşen kızı sokakta evire çevire dövdü, adliyede gazetecilere gülücüklü poz verdi!
14:00 Eşini öldürdüğü silahla intihar etti: Çocukları kimsesiz kaldı
13:47 Erkek şiddeti bir türlü son bulmuyor! Tartıştığı sevgilisine sokak ortasında saldırdı
13:46 İstanbul müzakereleri hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı: Kırım ve Donbas konusunda daha anlayış gördük
13:39 Sahile inen yamaç paraşütçüsü bir kadının üstüne düştü: İşte o korku dolu anlar
13:36 AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var
13:26 Adalet Bakanı Bozdağ, kayıplara karışan Semra Güzel hakkında konuştu: Bilinen adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına çıkış gözükmüyor
13:22 Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar şovları da konuşulacak! Dinleyicilerine twerk yaptı
13:20 Can eriği market raflarında yerini aldı! Satışa sunulduğu fiyat ise sosyal medyada gündem oldu: 690 TL
13:04 Rus ordusundan Ukrayna'ya misilleme! S-300 hava savunma sisteminin vurulma anı paylaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 14:15:26. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Ağaoğlu güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement