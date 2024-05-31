ATSO Başkanı Ali Bahar, Gazipaşa\'da Üyelerle Buluştu

Ekonomi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, ATSO üye buluşmaları kapsamında Gazipaşa'da üyelerle buluştu. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, iş insanlarının sözlü ilettiği talepleri dinleyerek, "Öncelikli olarak iş birliği fırsatlarını artırmak ve geleceğe dair hedeflerimizi konuşmak için buradayız. Gazipaşa bizim için önemli bir ilçe. Buraya gelmeden önce Belediye Başkanımız ile görüştük, ilçemize yapılabilecek çalışmaları değerlendirdik. Neden Gazipaşa'ya bir Deniz OSB yapılmasın, neden ilçemize katma değer sağlayacak projeler kazandırılmasın. Ortak akıl yürüterek çözüme ulaşmak için çalışacağız" diye konuştu.

"İlçelerimize ilgimiz devam edecek"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Bahar, "ATSO'da ilçelerde buluşmayı ilk kez biz başlattık. İlçelerimize olan ilgimiz hiç olmadığı kadar arttı ve artmaya da devam edecek. Tüm ilçelerimizde üyelerimizle olacağız, ATSO para almaktan başka ne iş yapar sözünü kıracağız. Artık şehir ve ilçeler birleşiyor, ticaretimiz, sanayimiz ortak, projelerimizi birlikte hayata geçireceğiz. Bugün Gazipaşa'da olmamız, daha önce Elmalı, Korkuteli, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş'ta üyelerimizle bir araya gelmemiz bunun en somut göstergelerinden biri" dedi. ATSO tarafından hayata geçirilen Korkuteli Organize Sanayi Bölgesi, ATSO Elmalı Eğitim ve Sağlık Merkezi, Sanayide Kadın Eli Projesi, mesleki eğitime yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Ali Bahar, "Projelerimizin birer birer hayata geçmesi bizleri mutlu ediyor, yapacağımız yatırımlar ilçelerimize katma değer sağlamak üzerine. Bizim bir şiarımız var, talep edilenin niteliğini yükseltmek. Gazipaşa ilçemizde de üyelerimize dokunan, bölgeye katma değer sağlayacak bir çalışmayı buradan sizlerin de desteğiyle hayata geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Toplantıda, Gazipaşa İlçesi 2022 Yılı Ticari Bilanço Büyüklüğüne göre, gelir ve kurumlar vergisi matrahı alanında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Ortak proje talebi

Üye buluşmaları öncesinde Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile bir araya gelen Başkan Bahar, Gazipaşa ekonomisi ile ortak proje ve çalışmalar hakkında görüştü. ATSO'nun ilçe buluşmalarını gerçekleştirmesinin ilçelerin ticaretine ve gelişimine katkı koymak olduğunu vurgulayan Başkan Ali Bahar, "Bizim amacımız Antalya'mızın ve ilçelerimizin var olan potansiyellerinin ortaya çıkartılması. Hedefimiz var olanın niteliğini artırmak ve bu doğrultuda vizyon ortaya koyuyoruz. Deniz Organize Sanayi Bölgesi kurulması gerektiğini dile getiren ilk kişiyim. Bunu Gazipaşa'da yapabilecek beceriye sahibiz. Elmalı'da ATSO Elmalı Eğitim ve Sağlık Merkezi'mizi belediyemiz ile iş birliği yaparak hayata geçirdik. Gazipaşa için de ortak bir proje başlatabiliriz" açıklamasında bulundu.

"Temsilcilikte Gazipaşa konuşuldu"

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, ATSO Gazipaşa Temsilciliği'ni ziyaret ederek, Temsilci Ercan Ekinci ile bir araya geldi. Bölgede sanayi faaliyetlerinin sınırlı olması dolayısıyla ekonomik çeşitliliğin azaldığını ifade eden Başkan Bahar, "Yüksek eğitimli ve nitelikli iş gücü eksikliği, bölgenin gelişimini olumsuz etkiliyor. Tarım ve turizme dayalı ekonominin mevsimsel dalgalanmalara duyarlı olduğunu biliyoruz. Gelecek dönem projeleri ve stratejilerimiz içerisinde Gazipaşa için çalışmalarımız olacak, ilçemize de benzeri bir çalışma yapabiliriz" dedi. Gazipaşa'da üyelerin talepleri konusundaki hassasiyetlerini dile getiren Başkan Bahar, "Hizmeti üyelerimize ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi. Görüşme sonrasında, Başkan Ali Bahar ve beraberindeki heyet, Gazipaşa'da faaliyet gösteren ATSO üyelerini de ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

"Coğrafi işaretli ürün sayısını artırma hedefi"

Gazipaşa'da faaliyet gösteren S.S. Gazipaşa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret ederek çalışmaları ve ürünleri konusunda Kooperatif Başkanı Dr. Şerife Yılmaz'dan bilgi alan Başkan Bahar, coğrafi işaretli ürünler konusunda ATSO'nun yaptığı çalışmaların önemine vurgu yaptı. İlçeye özgü ürünlerin üretildiği kooperatife destek vereceklerini kaydeden Başkan Bahar, 16 coğrafi işaretli ürün olduğunu belirterek, "Biz sadece kendi dönemimizde 32 ürünümüze coğrafi işaret alarak yerel ürünlerimize sahip çıkmak istiyoruz. Gazipaşa'da kooperatifimize her türlü desteği vermeye hazırız. Kadınlarımızla Antalya'da birçok projeye imza attık. Sanayide Kadın Eli projemiz de bunun en yakın örneklerinden biri. Bunun için Belediye Başkanımız ile de görüştük, burada 900 küsur üyemiz var ve ATSO para almaktan başka ne iş yapar onu her bir üyemize göstermek istiyoruz" diye konuştu.

ATSO Gazipaşa Üye Buluşması; Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Akif Çolak, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, ATSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Totoş, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Dikmen, Hüseyin Sarı, Meclis Başkan Yardımcısı Mızrap Cihangir Deniz, ATSO Gazipaşa Temsilcisi Ercan Ekinci, Genel Sekreter Av. Aslı Şahin Tekin, Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) Başkanı Bilal Köleoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ATSO üyesi iş insanlarının yoğun katılımıyla gerçekleşti. - ANTALYA