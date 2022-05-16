Başkan Arslan, "Artan konut fiyatları Maliye Bakanlığı'nın takibinde olacak" - Son Dakika
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Başkan Arslan, "Artan konut fiyatları Maliye Bakanlığı'nın takibinde olacak"

16.05.2022 09:35
Başkan Arslan, "Artan konut fiyatları Maliye Bakanlığı'nın takibinde olacak"

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, gayrimenkul kredileriyle ilgili yapılan açıklamadan sonra artan konut fiyatlarının Maliye Bakanlığı'nın takibinde olacağını açıkladı.

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, gayrimenkul kredileriyle ilgili yapılan açıklamadan sonra artan konut fiyatlarının Maliye Bakanlığı'nın takibinde olacağını açıkladı.

Başkan Nuri Arslan, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı tarafından, gayrimenkul sektörüne ilişkin sağlanacak "devlet destekli konut kredisi" nin konut almak isteyen ve konut yapan firmalarımıza yönelik olarak uygulanacağı, kredi paketlerinin 0,99 ve 0,89 olmak üzere düşük faizli olacağı ifade edilmişti. Son dönemde fahiş yükselişler nedeniyle konut inşasında yavaşlama ve konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandığı, ev almayı planlayan vatandaşların zarar görmesini engellemek ve aynı zamanda ülkemizin lokomotif sektörlerinden yapı sektörünü canlandırmak amacıyla bir dizi tedbirin hayata geçirilmesine karar verildiği ifade edilmişti. Ancak konut sahibi olmayı düşünen kişilere düşük faizli konut kredisi verilmesini öngören kredi paketleriyle ilgili açıklamalardan sonra bazı kesimler tarafından özellikle "0" konut fiyatlarının arttırıldığı ve fırsatçılık yapıldığını ifade eden yetkililer, bu duruma müdahale edileceği bilgisini verdiler. Konut piyasasında yaşanan fahiş artışlara dikkat çeken Maliye Bakanlığı yetkilileri; kısa süre içinde hiçbir maliyet unsuru ile açıklanamayacak bu artışların takipçisi olduklarını, fırsatçılık yapılarak konut fiyatlarının orantısız bir şekilde artmasına izin verilmeyeceğini, bunu yapanların cezai işlem ve yaptırıma maruz kalacağını söylediler. Bu açıklamalardan sonra inşaat ve yapı sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin mağdur olmaması adına; portföylerinde bulunan gayrimenkullerin maliyet ve satış fiyatının çok iyi hesap edilmesi, özellikle sosyal medya hesaplarından yapılan ilan ve duyurularda tutarlı bir fiyat politikası izlenmesi yönünde azami dikkat gösterilmesi önem arz etmektedir" dedi. - AYDIN

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Maliye Bakanlığı, Gayrimenkul, Nuri Arslan, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Arslan, 'Artan konut fiyatları Maliye Bakanlığı'nın takibinde olacak' - Son Dakika


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