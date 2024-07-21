Samsun\'da Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi Ürünleri Dünyaya Yayılıyor

Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi'nde, kenevirden üretilen iplikle dokunan tekstil ürünlerinin namı dünyaya yayıldı. Birçok ülkeden talep gören ürünler ile kent tarımına ve ekonomisine katkı sağlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Kenevir üretimi noktasında şehrimiz özellikle de Vezirköprü ilçemiz öne çıkıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılında 'Türkiye'nin Kenevir Ekim Merkezi' olarak ilan ettiği Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yetişen kenevirler fabrikalarda iplik haline getirildikten sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait atölyede işlenerek birbirinden güzel ürünlere dönüştürülüyor. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el ürünlerinin gelecek kuşaklara miras bırakılmasını sağlamak amacıyla kurulan atölyede sadece kadınlar istihdam ediliyor. İlkadım ilçesinde Sevgi Gölü yanında yer alan atölyede kadınlar, 22 tezgahta günlük 100 metre ip dokuyarak ceketten gömleğe, elbiseden pantolona, ev tekstilinden aksesuara birçok ürün üretiyor. Yazın serin kışın ise sıcak tutan antibakteriyel kumaşlardan üretilen ürünler dayanıklılığı ile de öne çıkıyor.

Atölyede hem meslek öğrenen hem de aile ekonomilerine önemli katkı sağlayan kadınlar, kıyafet ve mefruşattaki başarılarını aksesuarda da gösteriyor. Çanta, broş, kese, takı ve hediye kutusu tasarımları büyük beğeni topluyor. En çok ilgiyi ise 'First Lady' modeli aksesuarlar görüyor.

Kenevirden üretilen ürünlere ilgi her geçen gün artıyor. Ürünlere şehir dışından hatta ülke dışından bile yoğun talep oluyor. Amerika, Almanya, Hollanda ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelere kıyafetten aksesuara birçok ürün gönderiliyor.

"Bir kültür gelecek kuşaklara aktarılıyor"

Kenevir üretiminde de kenevir tekstilinin gelişiminde de Samsun'un önemini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Kenevir üretimi noktasında şehrimiz özellikle de Vezirköprü ilçemiz öne çıkıyor. Cumhurbaşkanımızın 2019'da Vezirköprü'yü kenevir üretim merkezi ilan etmesi ile de bu işin önemi daha da arttı. Bu işin bir yönü de antibakteriyel ürünlere, organik ürünlere olan talebin dünyada giderek artması. Bu noktada Kenevir ve İpek Dokuma Atölyemiz önemli bir sorumluluğu üstleniyor. Kadınlarımız atölyemizde çok başarılı ürünler üretiyor ve bu ürünler yoğun talep görüyor. Gördüğümüz memnuniyet bizi daha da mutlu ediyor. Atölyemiz kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasında da büyük rol oynuyor" diye konuştu. - SAMSUN