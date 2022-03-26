Başkan Keleş Ereğli'de pelet ve soba üretimi yapan demir doğrama atölyesini inceledi - Son Dakika
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Başkan Keleş Ereğli'de pelet ve soba üretimi yapan demir doğrama atölyesini inceledi

26.03.2022 18:24
Başkan Keleş Ereğli'de pelet ve soba üretimi yapan demir doğrama atölyesini inceledi

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Kdz. Ereğli Kışla Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Ereğli Şençelik Demir Doğrama atölyesinde pelet üretimi yapan makine geliştiren ve soba üretimi yapan firmayı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Kdz. Ereğli Kışla Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Ereğli Şençelik Demir Doğrama atölyesinde pelet üretimi yapan makine geliştiren ve soba üretimi yapan firmayı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Kdz. Ereğli Delihakkı mevkiisinde faaliyet gösteren Ereğli Şençelik Demir Doğrama atölyesini ziyaret etti. Firma sahibi Mustafa Şen ile Tacettin Aldırmaz, Başkan Keleş'i atölyede karşılayarak kendi geliştirip üretmeye başladıkları pelet üretim makinesi ile yine kendi tasarımları olan soba hakkında bilgiler verdi. Firma Sahibi Mustafa Şen amaçlarının yakıt noktasında ülke ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu söyleyerek buradan yola çıkarak fındıkkabuğu, talaş ve ağaç yapraklarından pelet üreten makineyi geliştirdiklerini söyledi. Ürettikleri pelet yakıtının dumansız ve insan sağlığı açsısından zararsız olduğu için zehirlenme gibi bir durumu ortadan kaldırdığını anlatan Şen, kendi tasarladıkları sobanın 24 saatte 15 kilo kadar pelet yaktığını anlattı. Şen konuşmasında "Uzun bir zamandır yaptığımız AR-Ge çalışmalarımız neticesinde talaş, fındıkkabuğu ve yapraklardan pelet üreten makineyi geliştirdik. Pelet üretiminde talaş, fındıkkabuğu, yaprak kullandık ve verim aldık. Verim aldığımız için devam etmeyi düşünüyoruz. Tamamen doğal, sıkıştırılmış hızar talaşıyla yapılan gerektiğinde fındıkkabuğu, iç kabuk, dış kabuktan pelet yapabilen bir cihaz. Zehirlenme durumu söz konusu olmadığından hem kullanım hem de temizlik bakımından kullanımı insanlar için oldukça kolaydır. Tasarladığımız sobada çayınızı kaynatabilir, yemeğinizi yapabilirsiniz. 24 saatte 15 kilo kadar yakıtımız vardır. Odun-kömür derdi yoktur. Sadece doldurup yakmanız gerekiyor" dedi.

Pelet fiyatlarına ilişkinde bilgiler veren Şen ton başına piyasada ortalama pelet fiyatının 3 bin TL olduğunu, kendi ürettikleri peleti piyasa değerinden daha ekonomik fiyatlara satışa sunacaklarını söyledi. Şen, bölgedeki kendi fındıkkabuğunu yakıta çevirmeyi ve çalışmalarını bu yönde yürütmeyi düşündüklerini belirtti.

Kdz. Ereğli ilçesinde böyle bir cihazı geliştirip pelet üretimi yapan cihazı ve bununla birlikte çevreye zararsız kullanımı ve temizliği kolay olan sobayı tasarlayan girişimciler Mustafa Şen ile Tacettin Aldırmaz'ı tebrik eden Başkan Keleş, Kdz. Ereğli TSO olarak bu tür girişimlere ve girişimcilere destek olacaklarını söyledi. Başkan Keleş bu tür girişimlerin kendilerini mutlu ettiğini belirterek Şen ile Aldırmaz'a çalışmalarında başarılar diledi. - ZONGULDAK

Başkan Keleş Ereğli'de pelet ve soba üretimi yapan demir doğrama atölyesini inceledi
Başkan Keleş Ereğli'de pelet ve soba üretimi yapan demir doğrama atölyesini inceledi
Başkan Keleş Ereğli'de pelet ve soba üretimi yapan demir doğrama atölyesini inceledi
Başkan Keleş Ereğli'de pelet ve soba üretimi yapan demir doğrama atölyesini inceledi

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Arslan Keleş, Mustafa Şen, Ticaret, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Keleş Ereğli'de pelet ve soba üretimi yapan demir doğrama atölyesini inceledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Keleş Ereğli'de pelet ve soba üretimi yapan demir doğrama atölyesini inceledi - Son Dakika
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