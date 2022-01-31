Üye Girişi
Başkan Seçer'den belediye başkanlarına 'limon' çağrısı - Son Dakika

Başkan Seçer'den belediye başkanlarına 'limon' çağrısı

31.01.2022 12:16
Başkan Seçer'den belediye başkanlarına 'limon' çağrısı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemli ilçesindeki bir narenciye paketleme tesisinde emekçi kadınlarla buluştu.

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemli ilçesindeki bir narenciye paketleme tesisinde emekçi kadınlarla buluştu. Kadınlarla birlikte kasalara limon yerleştiren Seçer, limon üreticisinin zor günler yaşadığına dikkat çekti. Belediye başkanlarına seslenen Seçer, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza limon dağıtmak istiyorlarsa bana ulaşmaları yeterli. Buradan üreticilerimizle kontak kurdurup, limonlarımızı Türkiye'nin her tarafına gönderme imkanımız var" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Erdemli ilçesinin Çeşmeli Mahallesinde yer alan bir narenciye paketleme tesisini gezdi. Tesiste çalışan emekçi kadınlarla bir araya gelen Başkan Seçer, kadınlarla birlikte kasalara limon yerleştirdi. Paketleme tesisindeki üretim aşamalarını tek tek gezerek bilgi alan Seçer, kadınlara da çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Seçer, daha sonra bir limon bahçesini gezdi. Türkiye'nin en önemli limon üretim hinterlandının Mersin ama özel olarak Erdemli'de olduğunu belirten ve Erdemli'nin limonun başkenti olduğunu dile getiren Seçer, "En değerli, en kaliteli, dayanıklı, depo ömrü uzun ürün de buradan elde ediliyor. Limonun para etmemesi demek Erdemli ekonomisine çok büyük bir darbe demek" diye konuştu.

"Limon üreticisi oldukça sıkıntılı"

Limon üreticisinin oldukça sıkıntılı bir durumda olduğunu belirten Seçer, "Limonun önemli bir kısmı bu yıl hasat edilemedi, yani limon dalında kaldı. Maliyetler de geçtiğimiz yıldan bu yana çok yükseldi. Ürün fiyatları da dalında 1,8 TL ile 2,2 TL arasında. Maliyetler fiyatların çok üzerinde. Üretici zarar ediyor, üretici sıkıntılı bir durumda. Üretici S.O.S. veriyor" dedi.

Mersin'de üretilen limonun dünyanın pek çok ülkesine ihraç edildiğini, ancak limon üretiminde sıkıntılar yaşandığını dile getiren Seçer, "Geçtiğimiz yıldan bu yana limonda süregelen bir sorun yaşanıyor. Geçen yıl da ihracatta getirilen kota, iç piyasadaki, depodaki malların bir sonraki sezona kadar kalmasına neden olmuştu. Şimdi o bu yıla da yansıyor. Onun verdiği sıkıntılar. Diğer taraftan limon üretiminde başta akaryakıt, zirai ilaç, gübre ve elektrik girdi fiyatları 3-4 kat arttı. Bu da üretime çok önemli bir ilave maliyet, yük getirdi" ifadelerini kullandı.

Limon üreticisine verilen teşvik desteğinin üreticiler tarafından yetersiz bulunduğunu da kaydeden Seçer, şöyle devam etti: "Ton başına 100 liralık bir ihracat teşviki söz konusu. İhracatçılarla yaptığım sohbette bu desteğin yetersiz olduğundan bahsediyorlar. Üreticilerle yaptığım sohbetlerde girdi fiyatlarında maliyetlerin çok yükseldiğinden, gelecek yıla üretim yapma şanslarının ortadan kalktığından şikayet ediyorlar. Diğer taraftan ihracatın en büyük sorunu ilaç kalıntısı. Bunun da mutlaka özellikle tarım il müdürlükleri, bakanlık tarafından denetim gerektirdiğini söylüyorlar. Yoksa sınır kapılarından bu ihraç ürünler geri dönmek zorunda kalıyor. O da ihracatta önemli bir krizi meydana getiriyor."

Seçer, belediye başkanlarına limon çağrısı

Belediye başkanlarına da seslenen Seçer, "Buradan tüm Türkiye'ye, Mersin'de üretilen bu limonların özellikle kış günlerinde, pandemi günlerinde sağlıkları açısından da önemli olduğunu duyurmak istiyorum. Belediyelerimize, belediye başkanlarımıza bir duyuruda bulunmak istiyorum; eğer ki sosyal politikalar kapsamında, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza limon dağıtmak istiyorlarsa bana ulaşmaları yeterli. Buradan üreticilerimizle kontak kurdurup, limonlarımızı Türkiye'nin her tarafına gönderme imkanımız var" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Seçer'den belediye başkanlarına 'limon' çağrısı
Başkan Seçer'den belediye başkanlarına 'limon' çağrısı
Başkan Seçer'den belediye başkanlarına 'limon' çağrısı
Başkan Seçer'den belediye başkanlarına 'limon' çağrısı
Başkan Seçer'den belediye başkanlarına 'limon' çağrısı
Başkan Seçer'den belediye başkanlarına 'limon' çağrısı

YORUMLAR
500

Narenciye, Türkiye, Emekçi, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Seçer'den belediye başkanlarına 'limon' çağrısı - Son Dakika Ekonomi


İstiklal Caddesi'nde Kürtçe sokak müziği yapan gençler polis tarafından engellendi mi? İstiklal Caddesi'nde Kürtçe sokak müziği yapan gençler polis tarafından engellendi mi?         
12:18
18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak         
11:43
"Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı "Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı         
11:21
Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi         
11:18
Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti         
10:54
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?         
09:56
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı         
09:08
Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu         
08:05
Dünya gündeminde yer aldı! Ronaldo, Messi'nin tahtına oturmak için Barcelona'ya gidiyor Dünya gündeminde yer aldı! Ronaldo, Messi'nin tahtına oturmak için Barcelona'ya gidiyor         
07:37
Binali Yıldırım "Kuşdili" ile seslendi, o anlar herkesi güldürdü Binali Yıldırım "Kuşdili" ile seslendi, o anlar herkesi güldürdü         
22:38
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39

Son Dakika Haberleri
12:17 İstiklal Caddesi'nde Kürtçe sokak müziği yapan gençler polis tarafından engellendi mi?
12:10 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 250, yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira oldu
11:39 Belediye işçilerinin karla zorlu mesaisi devam ediyor
11:43 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak
11:39 31 Ocak Pazartesi günü altın güne 8 lira birden düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
11:38 Son Dakika: Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili olarak yakalanan 11 kişinin gözaltı süresi cuma gününe kadar uzatıldı
11:34 Süleyman Demirel'in Bülent Ecevit posteri taşıyan çocukla kameralara verdiği poz yeniden gündem oldu
11:33 31 Ocak Pazartesi günü 18 kuruş düşüşle başlayan dolar, 13,33'ten işlem görüyor.
11:29 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu
11:23 Doğal gaz desteği için başvurular Şubat ayında başlıyor! Hane başına 1.150 liraya kadar destek yapılacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 12:25:34. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Seçer'den belediye başkanlarına 'limon' çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement