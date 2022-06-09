Başkent EDAŞ Kastamonu'da 13 yılda 808 milyon liralık yatırım yaptı

Başkent EDAŞ, elektrik dağıtım şebekesinin işletilmesi, olası yıpranmalara karşı bakımı, sel, yoğun kar, fırtına gibi doğa olayları veya üçüncü şahıs kaynaklı arızaların onarımı ve artan enerji talebine yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler kapsamında Kastamonu'da 13 yılda 808 milyon liralık yatırım yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ, mevzuata tam uyumla yerine getirdiği faaliyetleri çerçevesinde yeni yatırımları devreye aldı ve şebeke ve ekipmanların bakımlarını da tamamladı.

Bu kapsamda 13 yılda 808 milyon liralık yatırım yapan şirket, buna ek olarak 2017-2021 yıllarında yaklaşık 101 milyon liralık bakım çalışması gerçekleştirdi. Bakım çalışmalarıyla beraber 28 bin 818 km havai ve yer altı şebeke hattı bakımı ile 35 bin adet ekipman ve şebeke unsuru iyileştirildi.

Başkent EDAŞ, söz konusu dönemde yer altı şebeke uzunluğunu yüzde 98, trafo kurulu gücünü ise yüzde 72 oranında artırdı. Kastamonu'ya 242 megavat kurulu gücünde olan 1347 adet trafo, 517 kilometre yeraltı alçak gerilim hattı ve 133 kilometre yeraltı orta gerilim hattı yapıldı.

Ayrıca, 2 bin 102 kilometre havai alçak gerilim hattı ve 955 kilometre havai orta gerilim hattı şebeke unsurlarını elektrik dağıtım şebekesine ilave edildi.

Şirket, Kastamonu'da 140 bin 497 adet arızaya hızla müdahale ederek enerji arzı ve sürekliliğini sağladı.