BAT'dan Kitlesel İşten Çıkarma - Son Dakika
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BAT'dan Kitlesel İşten Çıkarma

29.06.2026 13:03
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Yapay zekaya dönüşümle BAT, iş gücünü %20 azaltarak 9 bin çalışanı etkileyecek.

Dünya genelinde teknoloji, otomotiv, finans ve hızlı tüketim sektörlerinde yaşanan kitlesel işten çıkarma dalgasına tütün sektörü de eklendi.

Yapay zekaya dayalı operasyonel dönüşüm, tedarik zinciri yapılandırmaları ve makroekonomik baskılar nedeniyle küresel şirketler iş gücü piyasasında küçülmeye gidiyor.

Dünyanın önde gelen tütün şirketlerinden British American Tobacco (BAT), yapay zeka odaklı dönüşüm, operasyonları sadeleştirme ve maliyetleri düşürme programı kapsamında küresel iş gücünü yaklaşık yüzde 20 azaltacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, yeniden yapılanma süreci doğrultusunda 5 bin 500 istihdamın tamamen sonlandırılacağı, 3 bin 500 pozisyonun ise stratejik ortaklara devredilerek dış kaynak kullanımına geçileceği kaydedildi.

Açıklamada, toplamda 9 bin çalışanı etkileyecek olan bu kararın yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Söz konusu kararların büyük bir kısmının çalışanlara bildirildiği, kalan istişare süreçlerinin ise yerel yasal mevzuatlara uygun olarak yürütüldüğü belirtilen açıklamada, yapılan kesintilerin ABD'deki operasyonları kapsamadığı, karardan ABD dışındaki tüm küresel iş gücünün etkileneceği vurgulandı.

Küresel çapta yaklaşık 47 bin kişiye istihdam sağlayan tütün şirketi, söz konusu tasarruf programı sayesinde 2028'e kadar ise yıllık bazda 600 milyon sterlin ek tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Tütün sektörü, geleneksel sigaralara olan talebin dünya genelinde hızla düşmesiyle büyük bir pazar daralması yaşıyor. Bu durum, BAT ve rakiplerini "dumansız" alternatif ürünlere yönelmeye ve iş modellerini kökten değiştirmeye zorluyor.

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Tadeu Marroco, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu değişiklikler birçok çalışma arkadaşımızı doğrudan etkiliyor. Şirketimizi geleceğe hazırlarken bu geçiş sürecinde çalışanlarımıza her türlü desteği özen ve saygıyla sunmaya odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Bu arada, haberin ardından, BAT'ın Londra Borsası'nda işlem gören hisseleri ilk işlemlerde yüzde 1,3 değer kaybetti.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BAT'dan Kitlesel İşten Çıkarma - Son Dakika

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