Batman'da ipek böceği besicilerinin koza hasadı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da ipek böceği besicilerinin koza hasadı başladı

14.06.2022 10:39

Batman'da ipek böceği besicilerinin koza hasadı başladıBATMAN Batman'ın Sason ilçesinde yetiştiriciler tarafından beslenen ipek böceklerinin koza örme işlemini tamamlamasıyla koza hasadı başladı.

Batman'da ipek böceği besicilerinin koza hasadı başladı

BATMAN Batman'ın Sason ilçesinde yetiştiriciler tarafından beslenen ipek böceklerinin koza örme işlemini tamamlamasıyla koza hasadı başladı.

Batman'da 2010 yılında tütüne alternatif olarak Sason ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde 2 aile tarafından başlanan ipek böceği yetiştiriciliği, her geçen gün yaygınlaşarak bu yıl ilçede 180 aileye geçim kaynağı oldu.

İpek böceği besiciliği yaparak geçimini sağlayan vatandaşlardan Nahit Ömray, 35 günlük ipek böceği besim işinin ardından koza hasadına başladıklarını belirtti. İpek böceği yetiştiriciliğinin çok karlı bir iş olduğunu belirten Ömray, "İlçemizde 2010 yılında Karşıyaka Mahallesinde iki aile ile başlayan ipek böceği besiciliği şuan 180 aileye geçim kaynağı oluyor. İlçemizde tütüne alternatif olarak beslenmeye başlandı. Ben bu işe bu yıl başladım. Koza üretimi, ipek böceklerinin beslenme işi, ilk olarak koza birliğinden larvaları almamız ile başlıyor. İlk olarak larvalara dut yapraklarını kıyarak beslemeye başlıyoruz. Bu işlem yaklaşık bir hafta sürüyor. Daha sonra ipek böcekleri büyüdükçe yaprakların boyutunu da büyüterek besliyoruz. 3 haftalık bir sürenin ardından ipek böceklerinin uyku evreleri başlıyor. İlk uyku evresinin ardından dut yapraklarını dallarıyla birlikte veriyoruz. Son uyku evresinin ardından da ipek böceklerine meşe yaprakları veriyoruz. İpek böcekleri örmeye başlayarak kozaları tamamlıyor. İpek böceğinin örme işi bittikten sonra kozaları toplayarak koza birliğine satışa gönderiyoruz. Koza işi çok karlı bir iş. 5 kişilik bir aile yeterli dut ağaçları varsa 40 günlük bir süre içerisinde yaklaşık 20 ile 25 bin lira gibi bir gelir elde edebilir. Biz bu yıl kozanın bir kilogramını 170 liradan satışa sunuyoruz. Ortalama bir paketten 35 kilogram koza elde edebiliyoruz. 5 paket beslendiğinde yaklaşık 150 kilonun üzerinde bir hasat elde edilir. Bu da yaklaşık 25 bin liraya denk gelir. Bu zamanda bu para çok iyi, aileler bu para ile rahatlıkla geçimlerini sağlayabilir" dedi.

Batman'da ipek böceği besicilerinin koza hasadı başladı
Batman'da ipek böceği besicilerinin koza hasadı başladı
Batman'da ipek böceği besicilerinin koza hasadı başladı
Batman'da ipek böceği besicilerinin koza hasadı başladı
Batman'da ipek böceği besicilerinin koza hasadı başladı
Batman'da ipek böceği besicilerinin koza hasadı başladı
Batman'da ipek böceği besicilerinin koza hasadı başladı

YORUMLAR
500
Çilek hasadı davul klarnet eşliğinde başladı Çilek hasadı davul klarnet eşliğinde başladı Kilis'te kişniş hasadı başladı Kilis'te kişniş hasadı başladı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Batman'da ipek böceği besicilerinin koza hasadı başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
16:46 İç çamaşırının tanıtımı için kamera karşısına geçen Kim Kardashian'dan nefes kesen pozlar
16:32 Sarı-kırmızılılar teknik direktör arayışına hız verdi! Teklif götürülen Hagi: Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sele teslim olan Akyurt ilçesinde helikopterden incelemede bulundu
16:14 Toyota, çip zorlukları nedeniyle üretime 18 Temmuz'a kadar ara verdi
16:05 Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'dan bomba transfer! Yıldız golcüyle anlaşma çok yakın
15:51 NBA yıldızı Harrell arabasında uyuşturucuyla yakalandı! 5 yıl hapis cezası alması gündemde
15:50 2023 seçimleri hakkında konuşan HDP'li Sancar: Kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz
15:47 Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı hayatını kaybetti! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak
15:45 Harry Styles'in konserinde korkutan olay! Bir dinleyici 10 metre yükseklikten yere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 17:02:00. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da ipek böceği besicilerinin koza hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement