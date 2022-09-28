Bayburt'taki Kırklartepe Barajı'na 232 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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Bayburt'taki Kırklartepe Barajı'na 232 bin sazan yavrusu bırakıldı

28.09.2022 12:43

Bayburt'ta Kırklartepe Barajı sularına 232 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Bayburt'ta Kırklartepe Barajı sularına 232 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "2022 Yılı Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi" kapsamında kent genelinde göletlere balık bırakma faaliyetleri sürüyor.

Sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlamak için yapılan çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Göldere köyündeki Kırklartepe Barajı'na, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün ile Hayvan Sağılığı Şube Müdürü Kürşad Yıldız'ın da katılımıyla 232 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Yıldız, AA muhabirine, Bakanlığın "Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi" kapsamında kent genelindeki göletlere balık yavrusu bıraktıklarını söyledi.

Yeni yapılan ve su tutmaya başlanan Kırklartepe Barajı'nı da bu amaçla balıklandırdıklarını belirten Yıldız, diğer göletlerde de çalışmalarının aynı şekilde devam ettiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Bayburt, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayburt'taki Kırklartepe Barajı'na 232 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bayburt'taki Kırklartepe Barajı'na 232 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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