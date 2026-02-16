Bayburt'ta Ramazan Pide Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
Ekonomi

Bayburt'ta Ramazan Pide Fiyatları Belirlendi

16.02.2026 13:57
Bayburt'ta Ramazan'da pide gramajı 300'e düştü, fiyatı ise yumurtalı 30, sade 25 lira oldu.

Bayburt'ta Ramazan ayında uygulanacak pide fiyat tarifesi açıklandı. Bir önceki yıl 320 gram olarak satılan pidenin bu sene gramajı düşürüldü, 300 grama çekildi. Yeni fiyat tarifesine göre yumurtalı pide 30, sade pide ise 25 liradan satışa sunulacak.

Geçen sene Bayburt'ta Ramazan ayında 320 gram sade pide 22,5 liradan, 320 gram yumurtalı pide ise 25 liradan satılmıştı. Bu yıl hem gramajın 300'e düşmesi hem de fiyat artışı dikkat çekti.

Öte yandan geçen yıl kilogram fiyatı 70 TL olan pidenin kilo bazındaki yeni fiyatı da 13 lira artarak 83 TL'ye yükseldi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt, Ekonomi

Sizin düşünceleriniz neler ?

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
