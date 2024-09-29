Baykar'dan Sosyal Medya İddialarına Tepki - Son Dakika
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Ekonomi

Baykar'dan Sosyal Medya İddialarına Tepki

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medyada gündeme gelen iddialara sert cevap verdi.

29.09.2024 14:17
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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, şirkete ilişkin sosyal medyada gündeme gelen iddialara tepki göstererek, "Sosyal medyada bize karşı yürütülen 'false flag' operasyonlarına alışığız. Ülkemizin milli kazanımlarını sosyal medya operasyonlarına kurban ettirmemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından Baykar'a ilişkin gündeme gelen iddialara yanıt verdi.

Paylaşımında, "Bugüne kadar İsrail'den tedarik edilen Heron'ların veya yurt dışından milyarlarca dolar ödenerek alınan diğer askeri ürünlerin eleştiri konusu olduğunu gördünüz mü? Sosyal medyada bu konular hakkında bir tartışma yapıldığını hatırlıyor musunuz?" sorularını yönelten Bayraktar, 20 yıl önce Türkiye'nin İsrail'den Heron insansız hava araçlarını yüzlerce milyon dolar ödeyerek tedarik ettiğini anımsattı.

Bayraktar, bu araçların silahsız olduğuna da işaret ederek, "Yerli muadillerine göre 5-10 kat daha fazla maliyetle temin edilen bu sistemler, hem yüksek maliyet hem de operasyonel zorluklar çıkarıyordu. Türkiye bu araçları kullanırken birçok problemle karşılaşıyor ve çözüm dahi bulamıyordu." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye devrim niteliğinde adımlar attı"

Aradan geçen 20 yılda Türkiye'nin bu alanda devrim niteliğinde adımlar attığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bugün en ileri teknolojik kabiliyetlere sahip SİHA'ları üretiyor ve ihtiyaçlarımızı çok daha maliyet etkin şekilde karşılıyoruz. Dahası Türkiye bu alanda dünya pazarının lideri konumuna geldi. Kardeş ülke Azerbaycan'daki ADEX Uluslararası Savunma Fuarı'nda Türk firmalarının dominant bir rol üstlenmesi ve büyük sponsorlar arasında yer alması da bu başarının en somut göstergesidir. Bu gelişmeden ancak gurur duyulabilir. Sosyal medyada bize karşı yürütülen 'false flag' operasyonlarına alışığız. Ülkemizin milli kazanımlarını sosyal medya operasyonlarına kurban ettirmemeye kararlıyız."

Kaynak: AA

Haluk Bayraktar, Sosyal Medya, Teknoloji, Politika, Savunma, Ekonomi, Medya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Baykar'dan Sosyal Medya İddialarına Tepki - Son Dakika

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