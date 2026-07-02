Baykar, Piaggio'yu Başarıyla Yeniden Yıldızlaştırdı

Türk teknoloji şirketi Baykar'ın, İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace'i satın almasının ardından geçen 1 yılda finans, yatırım, istihdam ve üretim alanlarında taahhütlerin üzerinde ilerleme sağlandı.

Piaggio Aerospace'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin Baykar ile yaptığı satın alma anlaşmasının üzerinden geçen sürede önemli gelişmeler yaşandı.

Baykar'ın, 30 Haziran 2025'te Piaggio Aerospace'i satın alma sürecinin tamamlanmasıyla 1 Temmuz 2025'ten bu yana Baykar Piaggio Aerospace SpA adı altında faaliyet gösteren İtalyan havacılık firması, operasyonel sürekliliği yeniden sağladı, iş gücünü korudu, yeni endüstri planını onayladı ve satın alma sırasında verilen taahhütleri halihazırda aşan hissedar yatırımlarıyla desteklenen kapsamlı ürün ve marka yenileme süreci başlattı.

Operasyonları sürdürmek, ürünleri modernize etmek, istihdamı korumak ve beklenenden daha derin bir geri dönüşü finanse etmek amacıyla nisana kadar planlananın çok üzerinde bir nakit girişi sağlayan Baykar, taahhütlerini de eksiksiz yerine getirdi.

Bu kapsamda Piaggio'da yaklaşık 675 çalışanın elde tutulması sözüne karşılık, iş yerinden kendi istekleriyle ayrılanların yerine yeni işe alımlarla birlikte iş gücü nisan itibarıyla 677 kişiye ulaştı. Baykar, bu süreçte eş zamanlı olarak stratejik yatırımcı, dönüşüm finansörü, sanayi ortağı ve İtalyan havacılık istihdamının garantörü olarak hareket etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baykar Genel Müdürü ve Piaggio Aerospace Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Piaggio Aerospace'i satın aldığımızda çalışanlarına, İtalya'ya ve havacılık sektörüne bir söz vermiştik. Bir yıl sonra bu sözümüzü tuttuk, hatta daha da ileri gittik. Taahhütlerimizin çok üzerinde yatırım yaptık, koruyacağımızı taahhüt ettiğimiz her bir istihdamı koruduk ve bu 140 yıllık şirkete yeni bir sanayi planı, yeni bir kimlik ve yeni bir gelecek kazandırdık. Piaggio Aerospace'in en güzel günleri henüz yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

P.180 yeniden doğdu

Şirket, 28 Şubat'ta yeni marka kimliği Avanti Next'i görücüye çıkardı ve ikonik çift turboprop motorlu P.180 Avanti'nin en son evrimi olan Avanti NX'i duyurdu.

Piaggio Aerospace Yönetim Kurulu, martta istikrar ve büyümeye giden yolu çizen yeni sanayi planını onayladı. Geniş kapsamlı platform evriminin bir parçası olarak, P.180'in özel görev varyantı da 2026'da "Mantide" olarak adlandırıldı.

P.180'e yönelik artan talebe ve yeniden canlanan ilgiye yanıt olarak Baykar, mevcut tesisleri, altyapıyı ve tedarik zinciri kapasitesini kullanarak üretimi yılda 20-25 uçağa çıkarma yönünde net bir hedef belirledi.

İstikrar fazı boyunca üretim kesintisiz devam etti ve yıllarca süren yetersiz yatırımın ardından devralınan tedarik zincirinin aktif yönetimi sayesinde P.180'in geleceği güvence altına alındı.

Gelecekteki endüstriyel gelişmelerin piyasa talebi ve koşullarına göre değerlendirileceğine işaret edilen açıklamaya göre, Piaggio Aerospace'in EASA (Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı) onaylı tasarım, üretim ve bakım yetenekleri, Baykar Grubu bünyesindeki potansiyel gelecekteki üretim faaliyetleri için güçlü bir kabiliyet tabanı sağlarken, şirket, bağımsız sivil havacılık ve bakım operasyonlarına olan bağlılığını da sürdürüyor.

Motor, bakım ve satış sonrası büyüme

Şirketin motor bölümü de satın alma sonrasında güçlü bir performans sergileyerek, 2026 sonundan itibaren ciro yaratacak iş paketleri bağladı, 9 aktif motor programında İtalyan ve uluslararası müşterilerle bakım, onarım ve revizyon (MRO) müzakerelerini ilerletti.

Mevcut faaliyetler, İtalya Hava Kuvvetlerinin MB-339 filosu ile İtalya Kara Kuvvetlerinin CH-47 Chinook ve A129 Mangusta filolarına yönelik MRO motor desteğinin yanı sıra F-35'in F135 motoru için bileşen üretimini de kapsıyor.

Uçak bakımı alanında Piaggio Aerospace, İtalyan devlet kurumlarıyla yapılan sözleşmeler kapsamında bir P.180 filosuna destek vermeye devam ederken, satış sonrası büyüme planı da yürütüyor.

Bu plan kapsamında, ABD'de bir yedek parça deposu anlaşması tamamlanma aşamasına geldi ve Roma'da bulunan Pratica di Mare'deki bakım organizasyonu ekibindeki uzman sayısı 8'den 16'ya çıkarıldı.