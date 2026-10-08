Bayram, Cumartesi seçimi öncesi ATO Meclis Üyeliğinden istifa etti, aday olmayacak - Son Dakika
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Bayram, Cumartesi seçimi öncesi ATO Meclis Üyeliğinden istifa etti, aday olmayacak

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Bayram, Cumartesi seçimi öncesi ATO Meclis Üyeliğinden istifa etti, aday olmayacak
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ATO Başkanı Yücel Bayram, Cumartesi günü yapılacak seçim öncesinde başkan adayı olmayacağını ve Meclis Üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Bayram, seçim sürecindeki karalama kampanyaları ve müdahaleler nedeniyle bu kararı aldığını belirtti.

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, başkan adayı olmayacağını ve Meclis Üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, Cumartesi günü yapılacak ATO Başkanlık seçimi öncesinde istifa etti.

Bayram, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2014 yılından bu yana büyük bir gururla yürüttüğüm Meclis Üyeliği görevim ve 2022 yılından bu yana üstlendiğim Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'm boyunca yegane gayem; ticaret odamızın ve üyelerimizin menfaatlerini korumak, kentimize değer katacak çalışmaları önceliklendirmek ve Adana Ticaret Odası'nın kurumsal saygınlığını her platformda en üst seviyeye çıkarmak olmuştur. Görev sürem boyunca Adana Ticaret Odası'nın kapısından içeri giren hiçbir üyeyi geri çevirmedim. Küçük veya büyük ölçekli fark etmeksizin tüm işletmelerin sorunlarıyla yakından ilgilendim. Tüm engellemelere rağmen yaptıklarım oldu, yapamadıklarım oldu. Adana için yapmak istediklerimin yüzden 10'nu bile engellemelerden, dış müdahalelerden dolayı yapamadım. Her adım atmak istediğimde ayağıma engeller takıldı. Üyelerin gerek ticari faaliyetlerinde karşılaştıkları bürokratik engelleri aşmada gerekse sektörel taleplerinin çözüme kavuşturulmasında her zaman isabetli adımlar atmak için çaba gösterdim. Hiçbir zaman koltuk hırsımız, makam sevdamız ya da 'kazanalım da nasıl olursa olsun' anlayışımız olmamıştır. Tüm gayretimiz, üyelerimizin hak ettiği temsil gücüne ulaşması ve odamızın kurumsal kimliğinin güçlenmesi için olmuştur. Haftalardır, günlerdir hatta son süreçteki tüm gelişmelerle birlikte bardağı taşıran son damla niteliğindeki olaylar karşısında derin bir üzüntü duyuyorum. Seçim sürecinde sergilenen bazı tutumlar, yürütülen karalama kampanyaları ve ticaret odamızın hür iradesini gölgeleyen yapılar, bu süreci iş insanı kimliğine ve odamızın kurumsal duruşuna yakışmayan bir noktaya taşımıştır. Ticaret Odamızın yönetimine ve meclis üyelerimizin hür iradesinin yönlendirilmeye çalışılması, bu amaçla seçim süreçlerine doğrudan müdahale edilmesi kabul edilebilir değildir. Ne yazık ki, Adana'nın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Adana Ticaret Odası; tüccarımızın ve sanayicimizin özgür iradesiyle değil, bazı kişi ve grupların gölgesinde yönetilmeye çalışılmaktadır. Adana Ticaret Odası'nın kurumsal saygınlığı üyelerinin omuzlarında yükselmektedir. Odamızın onurlu meclis üyelerinin, geçen seçim döneminde olduğu gibi bu seçim döneminde gereken tavrı göstereceklerine inanıyorum. Böylesi bir atmosferde seçilmenin ya da bir makam elde etmenin camiamıza ve kurumumuzun prestijine hiçbir katkısı olamaz. Süreci zedelemeden, kimseyi incitmeden ve ticaret odamızın kurumsal saygınlığını korumak adına adaylık sürecinde Başkan adayı olmayacağımı, Meclis Üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun ve üyelerimizin bilgisine sunarım. Beni lütfen bu kararımdan dolayı mazur görün. Yaşananlar istemeyerek de olsa beni bu kararı almaya sevk etmiştir. Bu onurlu yolculukta benimle birlikte yol yürüyen, inancını ve desteğini esirgemeyen tüm gönüldaşlarıma ve çalışma arkadaşlarıma en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Biz her zaman olduğu gibi bugünden sonra da doğrunun ve hakikatin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İHA
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