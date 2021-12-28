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BDDK 13 bankaya "kredi" cezası verdi - Son Dakika

BDDK 13 bankaya "kredi" cezası verdi

28.12.2021 22:40

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, verilen kredilerin amaca yönelik kullanımı için iç kontrol mekanizmalarının zamanında oluşturulmadığı gerekçesiyle 13 bankaya 50'şer bin TL ceza verdi.

Salgın sürecinin başında kredilerin ihtiyaç sahibi tüzel kişilik ve bireylere aktarımı konusunda talimat yazısı ileten BDDK, yakın zamanda bu konuda bankalara kapsamı genişletilmiş şekilde bir uyarıda bulunmuştu.

BDDK'NIN UYARISI TARTIŞMA ÇIKARMIŞTI

Kredilerin amaca uygun kullanılması, bazı birey ve tüzel kişiliklerin kredi alındıktan sonra ihtiyaç dışında kripto başta olmak üzere farklı ürünlere yöneldiği konusunda tartışmalar yaşanmıştı.

"İÇ DENETİM MEKANİZMALARI ZAMANINDA OLUŞTURULMADI"

Bloomberg HT'de yer alan göre, kurumun yetkili organları bu konuda çalışarak bir rapor oluşturdu ve bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na sunuldu. Kurul, bankaların bu konuda çeşitli kontrol mekanizmalarını kurduklarını, ancak bazı iç denetim mekanizmalarının zamanında oluşturulmadığına kanaat getirdi.

ALT SINIRDAN CEZA ALDILAR

BDDK, gerekli önlemleri zamanında alamayan bankalara yönelik olarak 148/b maddesi gereği 50 bin TL ile 500 bin TL arasında olan cezanın alt sınırdan uygulanmasına karar verdi. Cezanın gerekçesi kredilerin döviz ya da kripto varlıklara yönelik olarak kullanımı değil, bankaların buradaki iç kontrol mekanizmasını zamanında oluşturamamasından kaynaklandı.

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Türk Lirası, Kripto, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

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