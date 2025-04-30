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Ekonomi

BEBKA'nın Avrupa Başarısı

BEBKA\'nın Avrupa Başarısı

BEBKA, Avrupa Komisyonu'nun desteklediği inovasyon programına seçilerek bölgesel kalkınmayı hedefliyor.

30.04.2025 17:04
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC), Avrupa Parlamentosu tarafından desteklenen "Preparatory Action: Innovation for Place-Based Transformation" programına seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

BEBKA'nın koordinasyonunda yürütülecek çalışmalar çerçevesinde, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden oluşan TR41 bölgesi, Avrupa çapında seçilen bölgeler arasında yer aldı. Program çerçevesinde bölgemiz; dönüştürücü inovasyon politikaları geliştirme, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma ve kapasite artırımı alanlarında desteklenecek.

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC), Avrupa Parlamentosu tarafından desteklenen "Yer Temelli Dönüşüm için Yenilik" konulu AB Hazırlık Eylemi kapsamında 8 Ekim 2024 tarihinde bir çağrıya çıkmıştı. Bu çağrı, Avrupa Birliği (AB) Üye Devletleri, AB Aday Ülkeler ve Ufuk Avrupa ile ilişkili ülkelerdeki yerel, bölgesel ve ulusal kamu otoritelerine yönelik olup, politika uygulayıcı kuruluşlarda kapasite oluşturmayı ve yenilikçi yaklaşımların tasarlanmasını desteklemeyi hedeflenmektedir. Program çerçevesinde farkındalık oluşturmaya ve kapasite geliştirme faaliyetleri öne çıkmaktadır.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), söz konusu çağrıya 11 Aralık 2024 tarihinde TR41 Bölgesi adına başvuruda bulunmuş ve 24 Nisan 2025 tarihinde JRC tarafından başvurunun kabul edildiği bildirilmiştir. Ajansın programa katılımındaki temel amaç, TR41 Bölgesi'nde dijital dönüşüm konusunda farkındalığı artırmak, dönüştürücü inovasyon stratejileri oluşturmak ve bu stratejileri bölge genelinde hayata geçirmektir. Dijital inovasyon ve teknoloji ekosistemleri, girişimcilik ve dijital iş geliştirmeye odaklanan projede BEBKA'nın girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik son 10 yıllık program ve proje tecrübeleri de etkili olacak.

BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, bu başarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bölgemizin Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen böylesine prestijli bir programa seçilmesi, bugüne kadar ortaya koyduğumuz çalışmaların önemli bir göstergesi. Bu süreç, girişimcilik ve inovasyon alanında planladığımız projeleri hayata geçirmek için bizlere güçlü bir zemin sunuyor. Tüm paydaşlarımızla birlikte daha sürdürülebilir, yenilikçi ve dirençli bir kalkınma modeli oluşturmayı hedefliyoruz."

Programın ilk modülü Haziran 2025'te başlayacak olup, eğitimler, deneyim paylaşım etkinlikleri ve uygulamalı proje çalışmaları ile iki yıl sürecek bir kapasite geliştirme süreci yürütülecek. BEBKA, bu süreçte bölgedeki kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve özel sektör temsilcileriyle yakın iş birliği içerisinde çalışacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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