Bedelli askerlik yerlerinin açıklanması otobüs bileti aramalarını yüzde 135 artırdı - Son Dakika
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Bedelli askerlik yerlerinin açıklanması otobüs bileti aramalarını yüzde 135 artırdı

18.01.2023 18:56
Bedelli askerlik yerlerinin açıklanması otobüs bileti aramalarını yüzde 135 artırdı

Seyahat sitesi Enuygun'un verileri, bedelli askerlik yapacak kişilerin askerlik yerleri ve sevk tarihlerinin açıklanmasından sonraki 3 saat içinde otobüs bileti aramalarının yüzde 135 arttığını ortaya koydu.

Seyahat sitesi Enuygun'un verileri, bedelli askerlik yapacak kişilerin askerlik yerleri ve sevk tarihlerinin açıklanmasından sonraki 3 saat içinde otobüs bileti aramalarının yüzde 135 arttığını ortaya koydu.

Şirket açıklamasına göre, bedelli askerlik yapacak kişilerin askerlik yerleri ve sevk tarihlerinin açıklanması, otobüs bileti aramalarının 3 saat içerisinde yüzde 135 artmasını sağladı.

Yapılan açıklamanın ardından askerlik yerini öğrenenler ve sevk tarihi 2 Şubat olanlar otobüs bileti aramalarına yöneldi.

Enuygun.com'un verilerine göre 18 Ocak tarihinde en çok otobüs bileti araması yapılan ilk üç rota İstanbul- Amasya, İzmir- Erzincan ve Bursa-Amasya oldu.

Enuygun.com'un sevk tarihinden bir gün öncesi olan 1 Şubat tarihi için otobüs bileti verilerine göre rekor artış Amasya şehrine ait.

Açıklamanın yapıldığı 18 Ocak tarihinde Amasya otobüs bileti aramaları bir gün önceye göre yüzde 5233 artış göstererek rekor kırdı. Isparta otobüs bileti aramaları yüzde 3000, Manisa otobüs bileti aramaları yüzde 1250 ve Bilecik otobüs bileti aramaları yüzde 100 artış göstererek Amasya'yı takip eden şehirler oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Otobüs İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam, bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasıyla birlikte Amasya ve Isparta gibi sık uçuş gerçekleşmeyen rotalara otobüs bileti aramalarının artmasının çok normal olduğunu belirterek, "Çünkü az sayıda uçuşun gerçekleştiği rotalarda uçuş sayıları talebi karşılamıyor ve insanlar otobüsle seyahate yöneliyor.

Bilecik ve Manisa gibi havalimanı olmayan şehirlerde askerlik yapacak kişiler ise gidecekleri yere daha konforlu bir şekilde varmak için otobüse yöneliyorlar diyebiliriz. Bu artışlar tabii ki sevk tarihleri yaklaştıkça bilet bulamama endişesine ya da bilet fiyatlarının artma ihtimaliyle de yakından ilgili." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Erzincan, Isparta, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bedelli askerlik yerlerinin açıklanması otobüs bileti aramalarını yüzde 135 artırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bedelli askerlik yerlerinin açıklanması otobüs bileti aramalarını yüzde 135 artırdı - Son Dakika
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