Belçika'da enflasyon rekor seviyeyi korudu - Son Dakika
Üye Girişi

Belçika'da enflasyon rekor seviyeyi korudu

28.04.2022 13:45
Belçika'da enflasyon rekor seviyeyi korudu

Belçika'da enflasyon, nisanda yüzde 8,31 ile son yılların en yüksek seviyesini korudu.

Belçika'da enflasyon, nisanda yüzde 8,31 ile son yılların en yüksek seviyesini korudu.

Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin nisan ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, Belçika'da mart ayında yüzde 8,31 olan enflasyon, nisanda da aynı seviyede belirlendi. Böylece Belçika'da enflasyon, nisan ayında da marttaki gibi 1983 yılından bu yanan ölçülen en yüksek seviyeyi tekrar etti.

Belçika'da 39 yıl önce enflasyon yüzde 8,92 seviyesinde ölçülmüştü.

Ülkede mart ayında yüzde 3,75 olan çekirdek enflasyon, nisanda yüzde 4,08'e yükseldi.

Nisan ayında en önemli fiyat artışları et, ekmek, tahıl ürünleri, otomobil, otel odası, sebze, otomobil tamir ve bakımında gerçekleşti.

Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji ürünleri oldu.

Enerjideki fiyat artışı yüzde 54,11'i buldu.

Belçika'da nisan ayında 1 yıl öncesine kıyasla doğal gaz fiyatları yüzde 139,6, LPG yüzde 75,1, kalorifer yakıtı yüzde 57,8 ve elektrik yüzde 49,7 arttı.

YORUMLAR
500
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Çin Altın Birliği: Çin'de Altın Tüketimi Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 9,69 Düştü Çin Altın Birliği: Çin'de Altın Tüketimi Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 9,69 Düştü

Enflasyon, Belçika, Nisan, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Belçika'da enflasyon rekor seviyeyi korudu - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
13:39 13 yaşlarındaki iki kişi "Su sıçrattın" kavgasına tutuştu! Atardamarı kesilen çocuk hayatını kaybetti
13:29 3 üniversite bitirmesine rağmen, çobanlık yapıyor: Hakkımızı kim yiyorsa helal etmiyorum
13:11 Podolski Almanya'da restoran zinciri kurmuştu! Yaptığı zam ortalığı karıştırdı
12:45 Yeni doğan buzağının kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
12:37 Cinsel içerikli fotoğrafı babası tarafından görülen kadın fotoğrafçı: Hayatımın en utanç dolu anlarından biriydi
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:07:32. #1.12#
SON DAKİKA: Belçika'da enflasyon rekor seviyeyi korudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement