Belçika'da marketlerden Rus malları kaldırılıyor - Son Dakika
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Belçika'da marketlerden Rus malları kaldırılıyor

03.03.2022 22:40
Belçika'da marketlerden Rus malları kaldırılıyor

Belçika'da bulunan büyük maket zincirleri raflarında Rus ürünlerine yer vermemeye başladı.

Belçika'da bulunan büyük maket zincirleri raflarında Rus ürünlerine yer vermemeye başladı.

Belçika Haber Ajansı Belga'nın yaptığı araştırmaya göre, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle ülkedeki süpermarketlerin çoğunda Rusya'da üretilen mallar bulunmuyor.

Ülkede geniş ölçüde faaliyet gösteren Aldi ve Carrefour marketlerinde Rus ürünleri yer almıyor.

Belçika'da yaygın bulunan Delhaize ise, normalde Rusya'dan votka ve kırmızı kral yengeç gibi ürünler bulundururken artık bunların satışını yapmıyor.

Söz konusu market, ürünlerin getirilmesinin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlardan dolayı zorlaştırdığını belirtiyor.

Normal şartlarda 30 farklı Rus ürün bulunduran Colruyt market de Ukrayna savaşı devam ettiği sürece Rusya'dan yeni ürün sipariş etmeme kararı aldı.

Rus ürünlerine alternatifler arayan market, Ukrayna'dan mümkün olduğu kadar fazla ürün sipariş etmeyi planlıyor.

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Belçika, Ukrayna, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Belçika'da marketlerden Rus malları kaldırılıyor - Son Dakika


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