Benzin fiyatına 1 lira 70 kuruş zam yapıldı! Litre fiyatı neredeyse 23 liraya çıktı - Son Dakika

15 ayda tüm denge değişti! 3 partiden biri 8 puan yükselirken diğeri 8 puan birden düştü

Bir ülke felaketi yaşıyor! Stok bitti, yalnızca bir günlük petrolleri kaldı

Brent petrolün varil fiyatındaki dalgalanma ve döviz kurunun etkisiyle akaryakıt fiyatları sürekli değişkenlik göstermeye devam ediyor. Piyasadaki bu oynaklık pompaya zam ya da indirim olarak yansıyor. Son olarak benzin fiyatına zam geldi. Benzinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş arttı.

İSTANBUL'DA 22.82 LİRAYA YÜKSELDİ

Zam sonrası benzin İstanbul'da 22.82 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 22.93 liraya yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.