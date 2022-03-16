Benzine 1 lira 66 kuruş, motorine 93 kuruş indirim geldi - Son Dakika

Rusya ve Ukrayna arasındaki devam eden savaş nedeniyle Brent petrol fiyatları yükselişe geçti. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye'de de akaryakıt fiyatları yükselirken geçtiğimiz hafta ardı ardına zam açıklayan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 10 Mart'ta duyurduğu zammın geri çekildiğine dair aynı gün içinde yeni bir paylaşımda bulundu. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise bir canlı yayında "Biraz kendi reklamlarını yapmak için EPGİS'in yaptığı yanlış. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşları akaryakıt istasyonlarına yığıyorlar" dedi. EPGİS ise "Bugün yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. bu zamma ilişkin resmi fiyat listeleri, resmi formülleri ilgili savcılığa teslim etmek istiyoruz" demişti.

FİYAT DUYURUSUNA ARA VERİLDİ

Bugün akşam saatlerinde yeni bir paylaşımda bulunan EPGİS, sendika aleyhine suç duyurusunda bulunulduğunu ve bu sebeple kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu. EPGİS'in açıklamasında "Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.

GÜN İÇİNDE İNDİRİM GELDİ, EPGİS DUYURMADI

Bazı akaryakıt firmalarının internet sitesindeki fiyatlara göre motorin fiyatları için 2,38 TL indirim yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), fiyat değişimini kamuoyuna duyurmadı.

"EPGİS ZAM YAPMAZ"

Geçtiğimiz günlerde EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın suçlamalarına yanıt veren EPGİS, zamları kendilerinin yapmadığını belirterek, "EPGİS bir işveren sendikasıdır. TC Sınırları içerisinde faaliyet gösteren her sendika gibi, faaliyet alanları belli ve sınırlıdır. EPGİS Zam yapmaz, EPGİS Zam iptal etmez, EPGİS formülü diye bir şey söz konusu bile değildir" ifadelerini kullanmıştı.

SESSİZ SEDASIZ İNDİRİM GELDİ

Bu geceden geçerli olmak üzere benzine 1 lira 66 kuruş, motorine 93 kuruş indirim geldi. İndirimin ardından Benzinin litresi İstanbul'da 20,39 liradan 18,73 liraya düşecek. Motorinin litresi İstanbul'da 20,63 liradan 19,7 liraya inecek. Dün de motorinde 2,38 kuruşluk indirim yapılmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.