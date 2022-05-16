Benzinin litresine 1 lira 68 kuruş, LPG'ye ise 40 kuruş zam gelecek - Son Dakika
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Benzinin litresine 1 lira 68 kuruş, LPG'ye ise 40 kuruş zam gelecek

16.05.2022 09:55

Brent petrol fiyatlarındaki hareketliliğin yeni zamları tetiklediğini belirten sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinin litresine 1 lira 68 kuruş, LPG'ye ise 40 kuruş zam gelecek. Fiyat artışının ardından benzinin litresi 23 lira sınırına dayanacak, LPG ise 11 liranın üzerine çıkacak.

Brent petrolün varil fiyatındaki dalgalanma ve döviz kurunun etkisiyle akaryakıt fiyatları sürekli değişkenlik göstermeye devam ediyor. Piyasadaki bu oynaklık pompaya zam ya da indirim olarak yansıyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre; LPG'ye 40 kuruş, benzine ise 1 lira 68 kuruş zam bekleniyor.

BENZİN 23 LİRA SINIRINA DAYANACAK

Bu hafta içi gerçekleşmesi planlanan zamla benzinin litresi 23 lira sınırına dayanacak, LPG ise 11 liranın üzerine çıkacak.

BENZİN VE LPG'NİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da 21 lira 12 kuruştan satılan benzinin litresi 22 lira 80 kuruş olacak. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 21 lira 24 kuruştan 22 lira 92 kuruşa çıkacak.

LPG'nin litresi ise İstanbul'da 10 lira 93 kuruştan 11 lira 33 kuruşa yükselecek. LPG'nin litresi Ankara'da 10 lira 98 kuruştan 11 lira 38 kuruşa, İzmir'de ise 10 lira 76 kuruştan 11 lira 16 kuruşa çıkacak.

EPGİS FİYAT PAYLAŞIMI YAPMIYOR

Akaryakıttaki fiyat değişimlerini resmi olarak açıklayan EPGİS, EPDK'nın suç duyurusunda bulunması nedeniyle sosyal medya hesabından zam ve indirim açıklamalarını durdurdu. Bu nedenle güncel fiyat değişimini açıklayan bir kurum kalmadı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Benzin 23 lira sınırına dayanacak, LPG 11 lirayı aşacak! Zamlar pazartesi gününden itibaren geçerli olacak Benzin 23 lira sınırına dayanacak, LPG 11 lirayı aşacak! Zamlar pazartesi gününden itibaren geçerli olacak

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Son Dakika Ekonomi Benzinin litresine 1 lira 68 kuruş, LPG'ye ise 40 kuruş zam gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benzinin litresine 1 lira 68 kuruş, LPG'ye ise 40 kuruş zam gelecek - Son Dakika
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