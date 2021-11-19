En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,84 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,58 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,35 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015594 -1,84 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018723 -0,58 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019930 -0,35 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,020612 -0,34 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,021660 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019705 -0,32 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,075345 -0,31 Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF 0,021763 -0,31 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,078987 -0,30 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,019272 -0,29 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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