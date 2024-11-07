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Ekonomi

Beşeri Sermaye Vurgusu

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ASO Başkanı Ardıç, beşeri sermayenin çağın gereklerine uygun şekilde donatılmasının önemine dikkat çekti.

07.11.2024 12:50
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ASO Başkanı Ardıç: "Beşeri sermayenin çağın gereklerine uygun bir anlayışla donatılması gerekiyor"

ANKARA - Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, "Değişimlere hızlı adapte olabilmek için kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olan beşeri sermayenin çağın gereklerine uygun bir anlayışla donatılması gerekiyor" dedi.

ASO Kağıt Ürünleri ve Baskı İşleri Sanayii Meslek Komitesi, İstanbul Sanayi Odası Basım Yayın Sanayii Meslek Komitesi ve Basım Sanayi Eğitim Vakfı iş birliğiyle "BASEV Mesleki Teknik Eğitimleri" çerçevesinde "Anadolu Matbaaları Eğitimi" düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından ASO Başkanı Ardıç, programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Dünya ekonomisinde yapısal dönüşüm ve hızlı değişimlerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini ve yatırım süreçleri, üretim teknolojileri ve ticaret ortamının değiştiğini kaydeden Ardıç, "Bu değişimlere hızlı adapte olabilmek için kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olan beşeri sermayenin çağın gereklerine uygun bir anlayışla donatılması gerekiyor. İşgücü piyasasının talep ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve rekabet avantajı oluşturabilmek açısından mesleki bilginin önemi her geçen gün artıyor. Mesleki ve teknik eğitim kapsamında bilgi, beceri ve yetkinlikle donanmış insan kaynağının ekonomik kalkınmanın temel itici gücü olduğu gerçeğini unutmamamız gerekiyor" dedi.

Geçen ay İstanbul'da düzenlenen Dünya Odalar Federasyonu Avrupa ve Asya Zirvesi'nde "Küresel Ekonomik Görünüm Anketi" yayımlandığına dikkati çeken Ardıç, bu raporda küresel iş dünyası ve işletmeler için en önemli sorunun nitelikli işgücü eksikliği ile enflasyonun en önemli sorunlar olarak öne çıktığını ve bu durumun sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorunu hale geldiğini ifade etti. Türkiye olarak insan kaynağını etkin kullanıp rekabet gücünü artırabilmek için eğitim kalitesinin mutlaka yükseltilmesi gerektiğini dile getiren Ardıç, mesleki eğitimin hem ekonominin ihtiyaçları hem de küresel rekabet ve teknolojideki değişimlerin dikkate alınarak planlanması gerektiğini vurguladı.

"Katma değerli üretim yapmak istiyorsak mutlaka kalifiye iş gücünü sağlamamız gerekiyor"

BASEV Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir ise, BASEV'e yeni bir misyon getirdiklerini söyleyerek, "Vakfın sadece İstanbul'un vakfı değil bütün sektörün vakfı olmasını istiyoruz. Ankara bizim için çok önemli. Açılımımıza Ankara ile başladık ama İzmir, Gaziantep ve Konya gibi illerle basım sektörü olarak bir arada olursak temsil gücümüz o kadar artar. Baktığımız zaman sorunlarımız ortak, en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de kalifiye iş gücü. Katma değerli üretim yapmak istiyorsak mutlaka kalifiye iş gücünü sağlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ASO 08 Kağıt Ürünleri ve Baskı İşleri Sanayii Meslek Komitesi Başkanı Beste Rodoslu da BASEV ile birlikte Ankara'da iki liseyi ziyaret ettiklerini belirterek, "Öğrencilerin sadece sektörel gelişimini değil, aynı zamanda kişisel gelişimleri için de neler yapılabileceğini ele aldık. Çünkü hepimiz biliyoruz ki bugünün öğrencileri yarının anne ve babaları olacaklar, oy verenleri olacaklar. Dolayısıyla kişisel gelişimleri çok önemli. O yüzden sergiler, müzeler olsun, tiyatrolara gidelim ve aynı zamanda toplum içerisinde beşeri olarak da onlarla birlikte olmaya dair projeler yapalım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ankara Sanayi Odası, Seyit Ardıç, Ankara, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Beşeri Sermaye Vurgusu - Son Dakika

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