Bilecik'in Hürriyet Mahallesi'nde kurulan kapalı pazarda kilosu 50 liradan satılan ve tanesi 300 lirayı bulan karpuz, tüketicinin isteği üzerine dilimlerle satılmaya başlandı.
Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden karpuz tezgaha çıktı. İran karpuzu olarak pazardaki yerini alan karpuzun kilosu 50 liradan satışa sunulurken, karpuzdan talep edenler ortalama 300-400 lirayı gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Bu parayı yüksek bulanlar sık sık "Dilimle satılıyor mu, yarısını alabilir miyiz" diye sorunca, Bilecik Kapalı Pazarı'nda meyve satışı yapan Kadir Demirbaş, karpuzu alınabilir ölçülerde keserek satışa sundu. Bazılarını ikiye bölen, bazılarını ise çeyrek dilimler halinde kesen Demirbaş, karpuzları streç filmle sarıp, dilimini 70 liradan tüketiciye satmaya başladı.
Demirbaş yaptığı açıklamada, "Pazar eskisi gibi dolmuyor. Başta karpuz olmak üzere yaz meyveleri sezona pahalı giriş yaptı. Bu yüzden karpuzu dilimle satmaya başladık" dedi. - BİLECİK
Son Dakika › Ekonomi › Bilecik'te Karpuz Dilimleriyle Satışa Başlandı - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kavacık Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Beykoz Kastamonu Buluşması'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 22 senedir gece gündüz çalışarak şehir ve ülkenin teminatı olduğunu belirtti. Yumaklı, İstanbul'da Kastamonuluların nüfus olarak ikinci sırada yer aldığını da söyledi. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum'un İstanbul'un geleceği için talip olduğunu ifade etti.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Gıda Sanayi Müdürü Yılmaz Akın ile birlikte 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi ve Tek Çatı Altında Toplanması Projesi' kapsamında, Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve Kooperatifi, S.S. Göl Flanöz Gölpazarı ve Çevresi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S. Nefsi Göl Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Namlı Lezzetler'e ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde üretim yerleri, üretim, satış ve sunum hakkında bilgi edinildi ve değerlendirmelerde bulunuldu.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 'Meyve Ağaçlarında Aşılama, Budama ve Gübreleme Eğitimi'nde çiftçilere meyve çeşitleri hakkında teknik bilgiler verildi. Eğitim, bölge çiftçilerinin gelirini artırmayı hedeflemektedir.
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Erenhot sınır limanından bugüne kadar toplam 15.000 Çin-Avrupa yük treni geçti. Erenhot Limanı, Çin ve Moğolistan arasındaki en büyük kara limanıdır ve 70 farklı Çin-Avrupa yük treni güzergahı bulunmaktadır. Bu trenlerin taşıdığı ürünler arasında ayakkabı, giyim eşyaları, mekanik ve elektrikli ürünler, araçlar ve araba parçaları gibi çeşitli kategoriler yer almaktadır.
Bodrum Belediyesi, Akyarlar Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan yeni kafe ile vatandaşların ilgisini çekiyor. Uygun fiyat politikası ve kaliteli hizmetiyle dikkat çeken belediye kafeleri, Bodrum'un çehresini değiştiriyor.
Türkiye İş Bankası Sakarya Şubesi ve Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen 'Çiftçiler Buluşması' programında, İş Bankası Ticari Bankacılık Pazarlama Bölümü Tarım Bankacılığı Uzmanı Metin Yüksel çiftçilere 'Tarım Bankacılığı' ve 'İmece Kart' hakkında bilgi verdi. Ayrıca, arıcılara hırsızlık ve afete karşı sigorta yaptırmaları tavsiyesinde bulunuldu. Birlik yönetim kurulu başkanı Mustafa Ör ise Sakarya'da bal köyü kuracaklarını ve Api Turizm projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
Diyarbakır'da bulunan tatlıcılar, Ramazan ayında günde 1 ton burma kadayıf tatlısı satmayı hedefliyor. Şehir içi ve şehir dışından gelen siparişler nedeniyle tatlıcılar çalışmalarını yoğunlaştırdı. Fıstıklı burma kadayıfın güncel fiyatı 500 TL, cevizli burma kadayıfın ise 380 TL olduğu belirtildi.
Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Başkanı Gül Akyürek Balta, BUİKAD tarafından düzenlenen 'Yılın Başarılı Kadınları' ödül töreninde 'Yılın Fark Yaratan Kadını' ödülüne layık görüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?