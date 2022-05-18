Bilecik'te konut satışları yüzde 50 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te konut satışları yüzde 50 arttı

18.05.2022 10:09
Bilecik'te konut satışları yüzde 50 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2022 Nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,8 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2022 Nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,8 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2022 Nisan ayında, 2021 Nisan ayına göre yüzde 48,8 oranında artarak 305 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2022 Nisan ayında konutların 117 adedi ilk defa (ilk el satış), 188 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 305 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 105,1 oranında artarak 121 adet, diğer satışlar ise yüzde 26 oranında artarak 184 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 121 konutun 46 adedi ilk satış, 75 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2022 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 133 bin 058 oldu. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Karabük'te Nisan ayında 315 konut satıldı Karabük'te Nisan ayında 315 konut satıldı ABD'de konut başlangıçları nisanda beklentilerin aksine azaldı ABD'de konut başlangıçları nisanda beklentilerin aksine azaldı Çin'de Konut Fiyatları Nisan Ayında Gevşemeye Devam Ediyor Çin'de Konut Fiyatları Nisan Ayında Gevşemeye Devam Ediyor
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Bilecik, Nisan, konut, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilecik'te konut satışları yüzde 50 arttı - Son Dakika


Son Dakika
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:39:45. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te konut satışları yüzde 50 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement