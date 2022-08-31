Salçalık domates ve biber sezonu başladı - Son Dakika
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Salçalık domates ve biber sezonu başladı

31.08.2022 11:17

Bilecik'te salça sezonun açılması ile birlikte vatandaşlar kışlık ihtiyaçlarını yapmaya başlarken, pazarlarda salçalık domates ve biber fiyatları hayli yüksek.Bilecik her hafta pazartesi günü Hürriyet Mahallesinde kurulan pazar alanında salçalık domatesler kasası 70 TL'den satışa çıktı.

Bilecik'te salça sezonun açılması ile birlikte vatandaşlar kışlık ihtiyaçlarını yapmaya başlarken, pazarlarda salçalık domates ve biber fiyatları hayli yüksek.

Bilecik her hafta pazartesi günü Hürriyet Mahallesinde kurulan pazar alanında salçalık domatesler kasası 70 TL'den satışa çıktı. Normal zamanda kilo ile alışveriş yapan vatandaşlar, salça yapmak için domatesi kasayla alıyor. Geçtiğimiz yıllarda kasası 20 TL olan salçalık domates fiyatı 2 yılda hayli atarken, kapya biber olarak bilinen salçalık biberin kilosu ise 13 liradan alıcı buluyor.

"Yağmurdan dolayı işçi tarlaya girmiyor o yüzden fiyatlar yükseldi"

Salçalık domates ve biber satan pazarcı Can Özmen, Bilecik'te uzun zamandan beri tezgah açtığını söyleyerek, "Yazın gelmesiyle salçalık yapıyorlar. Bundan dolayı domatese talep attı. Ama yağmur yağdığı için çamurdan dolayı işçi tarlaya girmiyor o yüzden fiyatlar yükseldi. Haftaya inşallah düzelecek. Bilecik'te hazır salça kullanmıyorlar, hep kendileri yapıyorlar. Ondan dolayı diğer şehirlere göre talep yüksek" dedi.

"Bu sene çok memnunuz, ama müşteri memnun değil fiyatlar pahalı geliyor"

Diğer bir satıcı Nevin Minteş, salçalık domates ve biber satışı yanı sıra kendi yaptığı ev salçalarını da sattığını söyleyerek, "Her sene Eylül aylarında domatesler çıkar salça yaparız. Bu salçayı Bilecikliler çok severler. Domateslisi kahvaltıda, biberlisi de yemeklerde olur. Kahvaltıda ince kabuklu, menemende, salçada çok güzel olur; kaymak gibi olur kahvaltılarda. Bu sene çok memnunuz, ama müşteri memnun değil fiyatlar pahalı geliyor. 5 liraya satıyoruz. Bu sene biraz sevindirici domates. Her sene kasası 20 liraydı bu sene kasası 70-80 lira. Alan da satanda memnun olmalı biz de fide parası veriyoruz. Deresakarı köyünde evimizde makinemiz, tavamız her şeyimiz var. Biz de domateslerimizle kendimizde salça yaparak, satıyoruz. Her gün 4 tava yaparım. İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir gibi illere gönderiyorum. 2 bin, 3 bin kavanoz salça yetmiyor" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Hürriyet, Bilecik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Salçalık domates ve biber sezonu başladı - Son Dakika

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