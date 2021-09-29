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Bilgisayardan aksesuara, oyun için her şey Excalibur'da - Son Dakika

Bilgisayardan aksesuara, oyun için her şey Excalibur'da

29.09.2021 12:23
Bilgisayardan aksesuara, oyun için her şey Excalibur'da, System.String[]

Excalibur, Casper'ın gücü ve kalitesi ile masaüstü bilgisayar, monitör, laptop, RGB'li klavye, mouse, kulaklık, mousepad, çanta vb. birçok şey için oyunseverlerin tercihi olmaya devam ediyor.

Excalibur, Casper'ın gücü ve kalitesi ile masaüstü bilgisayar, monitör, laptop, RGB'li klavye, mouse, kulaklık, mousepad, çanta vb. birçok şey için oyunseverlerin tercihi olmaya devam ediyor.

Casper açıklamasına göre, rekabet unsurlarının heyecanla ve aksiyonla harmanlandığı oyun dünyasında zafere ulaşmak isteyen oyunseverlerin ihtiyaçları giderek artıyor. Oyun oynamak, kimileri için eğlencenin yeni hali kimileri için de mücadele ruhunun yansıdığı alan. Bu özel alanda ise gereken ihtiyaçlar ya da eğlenceyi daha yükseğe çıkaran unsurlar gün geçtikçe artıyor.

Oyun dünyasında önemli olan 2 şey var. Birincisi saatlerce oynayabileceğiniz oyunları bulmak, ikincisi bu oyunları performans ve tasarımın bir arada sunulduğu donanımlarla oynamak.

İlki için tercihler dönem dönem değişebilirken, tercih edilen oyunları oynamak için talep edilen donanımlarda ihtiyaçlar her seferinde bir üst segmente çıkıyor. Doğru bilgisayar ve monitör tercihi ya da güçlü bir gaming laptop seçimi yapmak, oynama eyleminden alınacak keyfi daha da yukarıya çıkaracak aksesuarları temin etmek için Casper'ın gücüyle yaratılan Excalibur, tam burada oyunseverlere hitap ediyor.

En güçlü işlemci ve ekran kartlarıyla donatılan masaüstü ve laptop bilgisayarların yanı sıra oyun oynamayı daha keyifli hale getiren üstün teknolojiye sahip monitörleri ve gaming aksesuarlarıyla oyun için aranılan her şey Excalibur'da.

Kazanmak için oynayanlara Intel'in 11. Nesil işlemcileri ile donatılan bilgisayarları yaratan Excalibur, performans avcılarına Excalibur E600'ü, masaüstünde olağanüstü güce ulaşmak isteyenlere ise Excalibur E750'yi sunuyor.

Excalibur'un 11. Nesil Intel işlemci ve en yeni RTX ve GTX serisi NVIDIA ekran kartları bulundurduğu laptoplarda, Excalibur G770 ve Excalibur G900, güçlü teknolojik deneyimi, trend tasarımı ve yüksek çözünürlüklü ekran keyfini sunarken, Excalibur G911 profesyonellere yönelik en üstün performansı yaşatıyor.

Oyun oynamayı daha keyifli hale getirecek en canlı unsur ekranlar da ise Excalibur dünyası renkleniyor. Oyuncu monitör Excalibur 24.5" Monitör, rakiplerin göremediğini gösteren Excalibur 27" Monitör ve hem profesyonel hem de oyuncu olan Excalibur 34" Monitör, oyunculara daha zengin renkler, daha net detaylar ve daha hızlı performans sunuyor.

Oyunda deneyimi artıracak yeni aksesuarlarıyla Excalibur, hız, tarz ve performansı oyunseverlere RGB keyfiyle sunuyor. Excalibur GK21 Oyuncu Klavyesi, oyunun her anında içinde olmanızı sağlayan Excalibur GH21 Oyuncu Kulaklığı, her zaman bir adım önde olmak isteyenlere Excalibur GX21 Oyuncu Mouse, oyuncular için tasarlanmış Excalibur GM21-M Oyuncu Mousepad ve Excalibur notebookunu özenle korumak isteyenler için sağlam Excalibur Oyuncu Sırt Çantası ile oyun aksesuarlarına dair her şey Excalibur'da.

oyunlar, Laptop, Casper, Intel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bilgisayardan aksesuara, oyun için her şey Excalibur'da - Son Dakika Ekonomi


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