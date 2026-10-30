Binance, güvenlik ihlalinin tahmini boyutunu 6,3 milyar dolar olarak hesapladı - Son Dakika
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Binance, güvenlik ihlalinin tahmini boyutunu 6,3 milyar dolar olarak hesapladı

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Binance, güvenlik ihlalinin tahmini etkisini 6,3 milyar dolar, dondurulan varlık tutarını da yaklaşık 3 milyar dolar olarak açıkladı. Şirket kayıpların SAFU fonu ve kendi kaynaklarından karşılanacağını, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu bildirdi.

Kripto para borsası Binance, platformunda yaşanan güvenlik ihlalinin tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğunu, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu bildirdi.

Binance tarafından yapılan açıklamada, güvenlik sorununa ilişkin yürütülen ilk incelemelerin sonuçları paylaşıldı.

Açıklamada, olayın toplam etkisinin yaklaşık 6,3 milyar dolar olarak hesaplandığı, sektör ortaklarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın blokzincir üzerinde dondurulduğu belirtildi.

Tüm kayıpların kullanıcıları korumak amacıyla oluşturulan "SAFU" fonu ve şirketin kendi kaynaklarından karşılanacağı kaydedilen açıklamada, kullanıcı fonlarının güvende olduğu vurgulandı.

Güvenlik ihlalinin, şirketin yazılım ve sistem altyapısından sorumlu bir mühendisin bilgisayarının ele geçirilmesinden kaynaklanmış olabileceği belirtilen açıklamada, saldırganların bu yolla şirketin hizmet altyapısına erişerek izinsiz para çekme işlemleri gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, kripto para cüzdanlarının özel anahtarlarının sızdırıldığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Binance'in güvenlik kontrolleri kapsamında para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak askıya aldığı, etkilenen adresin erişim yetkisini iptal ettiği ve varlıkların geri alınması için kolluk kuvvetleriyle işbirliği yürüttüğü bildirildi.

Şirket, incelemelerin tamamlanmasının ardından olayın teknik ayrıntılarını içeren kapsamlı bir rapor ve güncellenmiş rezerv bilgilerini yayımlayacağını duyurdu.

Binance'in sıcak cüzdanlarının siber saldırıya uğramış olabileceğine ilişkin haberlerin ardından bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarında düşüş yaşandı.

Kaynak: AA
TeknolojiEkonomiMoskovaFinansSon Dakika

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