BIS Genel Müdürü De Cos, belirsizlikte açık yönlendirmenin uygun olmayabileceğini söyledi

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Genel Müdürü Pablo Hernandez de Cos, artan belirsizlik ve jeopolitik riskler karşısında merkez bankalarının güvenilirliğini koruması ve para politikalarını değişen koşullara uyarlaması gerektiğini ifade etti.

Hernandez de Cos, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Ekonomi Forumu'nda, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın sorularını yönelttiği söyleşide açıklamalarda bulundu.

Merkez bankalarının mevcut koşullara uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan Hernandez de Cos, iletişim konusunda düşük enflasyon ortamında çok açık bir ileriye dönük yönlendirme kullanılabildiğini, ancak mevcut koşullarda durumun değiştiğini, para politikası aktarımı açısından çok açık bir ileriye dönük yönlendirmeye duyulan ihtiyacın azaldığını anlattı.

Hernandez de Cos, belirsizliğin arttığını ve enflasyonu yukarı çeken çeşitli olumsuz arz şokları yaşandığını anımsatarak, "Yüksek belirsizlik ortamında çok açık bir ileriye dönük yönlendirme sunmak, özellikle bu yönlendirme koşulsuzsa, uygun olmayabilir." dedi.

"Merkez bankacıları olarak finansal koşulların uygun olmadığını düşünüyorsanız, elbette piyasayı gitmesini istediğiniz yöne doğru yönlendirmeniz gerekir." diyen Hernandez de Cos, bu aşamada açık bir ileriye dönük yönlendirmenin uygun olmadığını anlattı.

Hernandez de Cos, merkez bankaları açısından sağlamlık, esneklik ve gerçekçilik olmak üzere 3 temel ilkenin yol gösterici nitelikte olduğunu, mevcut jeopolitik ortam dikkate alındığında bu ilkelerin fiyat istikrarını korumak için etkili bir çerçeve sunduğunu belirtti.

"Güvenilirlik kritik önemde ve merkez bankalarına daha fazla hareket alanı sağlıyor." diyen Hernandez de Cos, güvenilirliğin açık bir görev tanımına, enflasyon hedefine, merkez bankası bağımsızlığına ve hesap verebilirliğe dayandığını ifade etti.

Hernandez de Cos, merkez bankalarının hedeflerine ulaşmak için gereken adımları atacağına duyulan güvenin önemine dikkati çekerek "Hem finansal istikrar hem de para politikası açısından güvenilirlik temel unsurdur." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'daki savaş ile Orta Doğu'daki savaşın enflasyonu artıran arz şoklarına yol açtığını anımsatan Hernandez de Cos, iki dönemin koşullarının farklı olduğuna işaret etti.

2022'deki şokun daha büyük olduğunu, salgın kısıtlamalarının kaldırılmasıyla talebin de arttığını belirten Hernandez de Cos, o dönemde faizlerin çok düşük, merkez bankası bilançolarının ise yüksek seviyelerde bulunduğunu hatırlattı.

Hernandez de Cos, mevcut döneme ise daha yüksek faiz oranlarıyla girildiğini ve birçok ülkede bilanço küçültme sürecinin devam ettiğini anımsattı.

Fiyat istikrarı ile finansal istikrar arasındaki ilişkiye de değinen Hernandez de Cos, "Finansal istikrar, fiyat istikrarının ön koşuludur. Fiyat istikrarı da finansal istikrarın ön koşuludur." ifadelerini kullandı.