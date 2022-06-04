Bisiklet sezonunun açılması tamircilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika
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Bisiklet sezonunun açılması tamircilerin yüzünü güldürdü

04.06.2022 11:55
Bisiklet sezonunun açılması tamircilerin yüzünü güldürdü

Muş'un Malazgirt ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte açılan motosiklet ve bisiklet sezonu, çocukların olduğu kadar tamirci ve satıcıların da yüzünü güldürdü.

Muş'un Malazgirt ilçesinde yaz mevsimiyle birlikte açılan motosiklet ve bisiklet sezonu, çocukların olduğu kadar tamirci ve satıcıların da yüzünü güldürdü.

İlçede 15 yıldır bisiklet tamiri yapan Abdullah Tokmak, havaların ısınmasıyla birlikte bisiklet satışı ve motosiklet tamirinin de başladığını ve işlerinin iyi olduğunu söyledi. Çok yoğun oldukları için işleri yetiştiremediklerini belirten Tokmak, "Bisikletlerin genel arızası; jant kırılması, çatal kırılması, zincir kırılması oluyor. Bir bisikletin tamiri yaklaşık yarım ile bir saat arası sürebiliyor. Tamirine göre de bazen yarım gün süren oluyor. Bisiklet süren çocukların da yollarda dikkatli olmaları ve bisiklet frenlerini yaptırmaları gerekir. Sezonumuz eylül ayının sonuna kadar devam edecek. Elimizde şu anda 100 tane bisiklet var. Her ihtiyaca göre bisikletimiz var. Ayrıca servis dışında da işler yapıyoruz. Her ailede de muhakkak bir bisiklet vardır" dedi.

Bisiklet dışında motosiklet tamiri de yapan Abdullah Tokmak, "İlçemizde kış ayları çok uzun oluyor, haliyle evde sıkılan çocuklar ve vatandaşlar havalar ısınır ısınmaz bisikletçilerin yolunu tutuyorlar. Hal böyle olunca bizde bu aylarda çok yoğunluk yaşıyoruz. Ben ayrıca her türlü elektrikli testere, motosiklet ve ATV tamiri de yapıyorum. Allah'a çok şükür elimizden bu iş geliyor ve çoluk çocuğumuza ekmek götürebiliyoruz" diye konuştu. - MUŞ

Bisiklet sezonunun açılması tamircilerin yüzünü güldürdü
Bisiklet sezonunun açılması tamircilerin yüzünü güldürdü
Bisiklet sezonunun açılması tamircilerin yüzünü güldürdü
Bisiklet sezonunun açılması tamircilerin yüzünü güldürdü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Malazgirt, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bisiklet sezonunun açılması tamircilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

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