Ekonomi

BIST 100'de Güne Yüzde 0,05 Artışla Başlangıç

12.02.2026 10:09
BIST 100 endeksi, işlem gününe 13.795,00 puandan başladı, bankacılık endeksi yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 artışla 13.795,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 13.787,82 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,19 puan ve yüzde 0,05 artışla 13.795,00 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 1,12 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,78 ile madencilik, en çok gerileyen holding oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceği beklentileriyle karışık bir seyir izleniyor.

Yurt içindeyse yeni günde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın ilk "Enflasyon Raporu"na çevrildi.

TCMB geçen yılın 4. Enflasyon Raporu toplantısında 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ila yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin Enflasyon Raporu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Almanya'da cari işlemler dengesi ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

