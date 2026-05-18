BIST 100'de Sert Düşüş

18.05.2026 18:43
BIST 100 endeksi, 14.029,54 puandan kapanarak 338,07 puan kaybetti; sanayi ve teknoloji hisseleri düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 338,07 puan azalarak 14.029,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 33,94 puan ve yüzde 0,24 azalışla 14.333,66 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.029,54 puanı, en yüksek 14.342,48 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,35 değer kaybederek 14.029,54 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 374,62 puan ve yüzde 2,29 azalışla 15.993,96 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,54, hizmetler endeksi yüzde 2,41, sanayi endeksi yüzde 2,44 ve teknoloji endeksi yüzde 2,59 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 8'i prim yaptı, 90'ı geriledi ve 2 tanesi yatay seyretti. Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Türkiye Altın İşletmeleri, Akbank ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 542 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 542 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 6 milyon 702 bin 400 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,4159, satışta 45,5979 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,3559, satışta 45,5377 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1639, sterlin/dolar paritesi 1,3392 ve dolar/yen paritesi 158,904 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,3 artışla 107,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
