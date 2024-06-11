BIST 100 Endeksi 53,46 Puan Artarak 10.051,37 Puandan Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi 53,46 Puan Artarak 10.051,37 Puandan Kapandı

BIST 100 Endeksi 53,46 Puan Artarak 10.051,37 Puandan Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 53,46 puan artarak 10.051,37 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 9.958,11 ve en yüksek 10.165,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 yükselişle tamamladı. Altının ons fiyatı 2.311 dolar olarak belirlendi. TCMB, doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2901 lira, satışta 32,4194 lira olarak açıkladı.

11.06.2024 18:43
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 53,46 puan artarak 10.051,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,50 puan ve yüzde 0,05 artarak 10.003,41 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.958,11 ve en yüksek 10.165,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 yükselişle 10.051,37 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,56, hizmetler endeksi yüzde 0,59 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,96, ve teknoloji endeksi yüzde 1,68 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 85,24 puan ve yüzde 0,78 kazançla 10.973,90 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 54'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Koç Holding, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 311 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 311 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,07'den, bileşik getirisi de yüzde 42,89'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2901 lira, satışta 32,4194 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,3472 lira, satışta 32,4769 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2720, dolar/yen paritesi de 157,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 81,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 53,46 Puan Artarak 10.051,37 Puandan Kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi 53,46 Puan Artarak 10.051,37 Puandan Kapandı - Son Dakika
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