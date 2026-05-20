BIST 100 Endeksi Düşüşte

20.05.2026 13:25
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,24 değer kaybederek 13.995,76 puana düştü.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 33,78 puan ve yüzde 0,24 düşüşle 13.995,76 puana indi.

Toplam işlem hacmi 69,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 3,10 ile metal eşya makina, en fazla kaybeden ise yüzde 2,71 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, dünya genelinde yükselen tahvil getirilerinin şirket değerlemeleri üzerindeki baskıyı artırması sonucu negatif seyrederken, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanakları ile Nvidia'nın açıklayacağı bilanço yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, günün geri kalanında haftalık mortgage başvuruları ve Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

