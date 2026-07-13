BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Düşüşte

13.07.2026 18:53
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BIST 100 endeksi 14.092,02 puana gerileyerek günü kapattı. Hisselerde dalgalanmalar sürdü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 229,17 puan azalarak 14.092,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 55,68 puan ve yüzde 0,39 azalışla 14.265,51 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.033,11 puanı, en yüksek 14.265,51 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,60 değer kaybederek 14.092,02 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 360,40 puan ve yüzde 2,17 azalışla 16.254,83 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,30, hizmetler endeksi yüzde 0,41, mali endeks yüzde 2,02 ve teknoloji endeksi yüzde 2,55 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 42'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji, SASA Polyester ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 17 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 17 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 6 milyon 141 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,8792, satışta 47,0671 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,7756, satışta 46,9630 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1402, sterlin/dolar paritesi 1,3375 ve dolar/yen paritesi 162,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 4,4 artışla 79,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika

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