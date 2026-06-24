BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Düşüşle Kapadı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Düşüşle Kapadı

24.06.2026 18:45
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BIST 100 endeksi günlük %1,43 değer kaybıyla 14.331,21 puandan kapanırken, teknoloji endeksi %4,52 düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 208,40 puan azalarak 14.331,21 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 12,85 puan ve yüzde 0,09 artışla 14.552,46 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.323,52 puanı, en yüksek 14.557,12 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,43 değer kaybederek 14.331,21 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 230,60 puan ve yüzde 1,37 azalışla 16.588,46 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 4,52, sanayi endeksi yüzde 1,21, hizmetler endeksi yüzde 0,92 ve mali endeks yüzde 0,29 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24'ü prim yaptı, 74'ü geriledi, 2'si yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 999 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 3 bin 999 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3 düşüşle 6 milyon 25 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,63, bileşik getirisi yüzde 41,17 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,3774, satışta 46,5633 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,3600, satışta 46,5458 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1346, sterlin/dolar paritesi 1,3150 ve dolar/yen paritesi 161,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 4,1 azalışla 73,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Düşüşle Kapadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Düşüşle Kapadı - Son Dakika
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