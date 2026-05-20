BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

20.05.2026 10:09
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 düşüşle 14.009,02 puandan başladı.

Pazartesi günü satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,35 değer kaybederek 14.029,54 puandan tamamlamıştı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 20,51 puan ve yüzde 0,15 azalışla 14.009,02 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,55 düşerken, holding endeksi yüzde 0,08 arttı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,13 ile metal eşya makina, en çok gerileyen yüzde 0,67 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalar, dünya genelinde yükselen tahvil getirilerinin şirket değerlemeleri üzerindeki baskıyı artırması sonucu negatif seyrederken, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanakları ile Nvidia'nın açıklayacağı bilanço yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Fed'in toplantı tutanakları ve Avro Bölgesinde enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.100 ve 14.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

