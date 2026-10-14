BIST 100 endeksi günü 132,3 puan azalışla 12.118,29 puandan kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 132,3 puan azalarak 12.118,29 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 18,71 puan ve yüzde 0,15 azalışla 12.231,97 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.118,29 puanı, en yüksek 12.253,40 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,08 değer kaybederek 12.118,29 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 143,70 puan ve yüzde 0,95 azalışla 15.047,87 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 1,47, teknoloji endeksi yüzde 1,12, mali endeksi yüzde 1,42 ve sanayi endeksi ise yüzde 1,28 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 12'si prim yaptı, 82'si geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN, Tüpraş ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 87 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 87 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,78 azalışla 6 milyon 500 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,2695, satışta 49,4670 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 49,2449, satışta 49,4422 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1118, sterlin/dolar paritesi 1,3147 ve dolar/yen paritesi 158,9 düzeyinde seyrediyor.

Aralık vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,19 artışla 105,9 dolardan işlem görüyor.