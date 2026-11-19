Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 77,33 puan azalarak 11.400,09 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 36,49 puan ve yüzde 0,32 artışla 11.513,90 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.384,89 puanı, en yüksek 11.573,80 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 düşüşle 11.400,09 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 112,78 puan azalış ve yüzde 0,78 kayıpla 14.300,01 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,25, hizmetler endeksi yüzde 0,43, teknoloji endeksi yüzde 1,83 ve sanayi endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 57'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Koç Holding, Tüpraş ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 700 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 3 bin 700 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,49 düşüşle 6 milyon 120 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,09, bileşik getirisi yüzde 39,34 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 50,3434, satışta 50,5451 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 50,3184, satışta 50,5200 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0980, sterlin/dolar paritesi 1,3118 ve dolar/yen paritesi 159,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ocak vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,97 artışla 92,84 dolardan işlem görüyor.