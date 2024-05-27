BIST 100 Endeksi 19,70 Puan Azalarak 10.656,96 Puandan Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi 19,70 Puan Azalarak 10.656,96 Puandan Kapandı

BIST 100 Endeksi 19,70 Puan Azalarak 10.656,96 Puandan Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19,70 puan azalarak 10.656,96 puandan kapandı. Endeks gün içinde en düşük 10.584,59 puanı ve en yüksek 10.758,92 puanı gördü. Mali, sanayi, hizmetler ve teknoloji endeksleri değer kaybetti. BIST 30 endeksi ise 3,11 puan kazançla 11.671,65 puandan kapandı. Altının ons fiyatı 2.355 dolar olarak belirlendi. TCMB'nin dolar efektif kurunu alışta 32,1086 lira, satışta 32,2373 lira olarak açıkladı.

27.05.2024 18:51
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19,70 puan azalarak 10.656,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 24,58 puan ve yüzde 0,23 artarak 10.701,24 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.584,59 puanı ve en yüksek 10.758,92 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 10.656,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,04, sanayi endeksi yüzde 0,98, hizmetler endeksi yüzde 0,51 ve teknoloji endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3,11 puan ve yüzde 0,03 kazançla 11.671,65 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34'ü prim yaptı, 63'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 355 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 355 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,7 artışla 2 milyon 445 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,13'ten, bileşik getirisi de yüzde 41,76'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1086 lira, satışta 32,2373 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1227 lira, satışta 32,2514 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2780, dolar/yen paritesi de 156,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1 artışla 82,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 19,70 Puan Azalarak 10.656,96 Puandan Kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi 19,70 Puan Azalarak 10.656,96 Puandan Kapandı - Son Dakika
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