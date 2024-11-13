BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

BIST 100 endeksi, günü 9.300,30 puandan kapatarak 73,45 puan arttı; mali ve sanayi hisseleri değer kazandı.

13.11.2024 19:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 73,45 puan artarak 9.300,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 30,84 puan ve yüzde 0,33 düşüşle 9.196,02 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.128,63 puanı, en yüksek 9.415,77 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 9.300,30 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,69, sanayi endeksi yüzde 0,23 ve teknoloji endeksi yüzde 1,15 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 100,00 puan ve yüzde 0,98 kazançla 10.296,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51'i prim yaptı, 46'sı geriledi. Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 601 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 2 bin 601 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,7 azalarak 2 milyon 900 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,17, bileşik getirisi de yüzde 43,01 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,2878 lira, satışta 34,4252 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,2888 lira, satışta 34,4262 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0580, sterlin/dolar paritesi 1,2710 ve dolar/yen paritesi 155,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 azalışla 71,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika

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