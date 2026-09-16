BIST 100 endeksi günü yüzde 5,54 kayıpla 13.122,58 puandan tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 769,72 puan azalarak 13.122,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 24,13 puan ve yüzde 0,17 azalışla 13.868,17 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.817,01 puanı, en yüksek 13.877,35 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,54 değer kaybederek 13.122,58 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 929,03 puan ve yüzde 5,58 azalışla 15.716,04 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 6,75, sanayi endeksi yüzde 5,79, teknoloji endeksi yüzde 5,19 ve hizmetler endeksi yüzde 4,47 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 5'i prim yaptı, 95'i geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN, SASA Polyester ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 358 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 358 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 1,4 artışla 6 milyon 777 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,07, bileşik getirisi yüzde 40,51 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,5439, satışta 48,7384 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,5245, satışta 48,7189 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1542, sterlin/dolar paritesi 1,3457 ve dolar/yen paritesi 155,0 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da kasım vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 3,6 azalışla 104,9 dolardan işlem görüyor.